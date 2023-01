‘Pièce Noire (Canaria)’ alla Sala Assoli

In scena a Napoli dal 18 al 22 gennaio il testo di Moscato vincitore nel 1985 del Premio Riccione per la drammaturgia, terzo spettacolo di ‘We Love Enzo’

Vincitore del Premio Riccione per la drammaturgia nel 1985, ‘Pièce Noire (Canaria)’ – in scena dal 18 al 22 gennaio nella Sala Assoli di Napoli, feriali ore 20:30, festivo ore 18:00, porta la firma per l’ideazione scenica, l’adattamento e la regia di Giuseppe Affinito, attore della Compagnia Enzo Moscato e cresciuto nel solco del drammaturgo.

Lo spettacolo prodotto da Casa del Contemporaneo rappresenta il terzo appuntamento del progetto di dediche ‘We Love Enzo’, dopo ‘Play Moscato’ e ‘Ritornanti’.

‘Pièce Noire’ è una moderna fiaba dark mossa tra psicoanalisi, thriller e leggerezza; un ambivalente gioco rappresentazionale, comico e grottesco, teso tra verità e finzione.

La messa in scena si preannuncia ‘ringiovanita’ da una compagnia di attori e attrici di variegata provenienza e formazione.

Scrive Giuseppe Affinito:

Mi sono lasciato condurre da tre nuclei organici e tematici. Il primo è quello pervenutomi attraverso il titolo stesso dell’opera: da un lato, cioè, una ‘pièce, che starebbe a ‘significare’ una recita, una commedia, o una drammaturgia, una storia, una fiaba, o anche una ‘camera’, un interno; dall’altro un ‘noire’, una quasi avversativa tinta cromatica fosca, torbida, criminale; e ancora, il sottotitolo ‘canaria’, affresco di identità prigioniere, di reclusioni emotive. Se ne inferisce, allora, direttamente la seconda intuizione: quella, cioè, di una sorta di dichiarata e barocca (meta) teatralità, cui tuttavia soggiace un funesto e disperante motivo esistenziale, l’eterno dilemma dell’essere (o diventare) sé, di ‘individuarsi’ e ‘debuttare’ in un mondo percosso da coazioni e castrazioni. Il terzo elemento è, infine, la lingua moscatiana, una partitura musicale che avvalora le oscillazioni interpretative del testo tra realistico e simbolico, tra esplicito e irreale.

Al centro della vicenda, troviamo La Signora, donna torbida e maledetta, maîtresse e proprietaria di locali notturni, che sogna di riscattare una vita segnata dagli orrori della guerra e della prostituzione inseguendo la perfezione.

Alleva così tre ambigue creature, con l’intenzione di renderle degli ‘angeli’, degli esseri puri ed eccezionali, cresciuti e istruiti al mondo dello spettacolo, della forma, dell’estetica.

Due di loro, però (Cupidigia e Bramosia), falliscono nell’incarnazione del capolavoro e, ormai ribelli e dispettosi, inquinano costantemente gli ideali della madre/matrigna; mentre il terzo, Desiderio, ancora immacolato, ancora imbrigliato nell’anelito di perfezione angelica, dopo aver vissuto tutta la vita in una rigida e disciplinatissima prigionia, si accinge a debuttare in uno dei locali della Signora, mettendo infine la propria bellezza e i suoi turbamenti alla prova del contatto col mondo.

Conclude Affinito:

Come Desiderio, anche io, dopo anni di studio, di preparazione e di ricerca, vissuti sotto l’egida del mio Maestro mi approssimo a questo confronto con il mio passato, mi metto alla prova con queste attuali vesti di metteur en scène oltre che interprete, e provo a fare il mio – personalissimo – debutto, sperando di trovarci, io e Desiderio, nuovi slanci, altre commozioni.

Credits

‘Pièce Noire

(Canaria)’

di Enzo Moscato

con Giuseppe Affinito, Luciano Dell’Aglio, Domenico Ingenito, Anita Mosca, Rino Rivetti, Angela Dionisia Severino

ideazione scenica, adattamento e regia Giuseppe Affinito

scena Tata Barbalato

costumi Dario Biancullo, Clara Varriale

assistente alla regia Emilio Massa

allestimento e luci Enrico de Capoa, Simone Picardi

ricerca musicale Teresa Di Monaco/ Giuseppe Affinito

trucco Vincenzo Cucchiara

parrucco Sara Carbone

foto Alessandro Scarano

organizzazione Claudio Affinito

produzione Compagnia Teatrale Enzo Moscato/Casa del Contemporaneo