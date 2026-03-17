Piccoli occhi mortali

Quando si dice la verità non bisogna dolersi di averla detta: la verità è sempre illuminante.

Aldo Moro

Aldo Moro rappresenta una delle figure più profonde e complesse della storia italiana del Novecento.

In questi giorni, mentre il calendario segna l’anniversario del suo rapimento, avvenuto il 16 marzo 1978, esattamente quarantotto anni fa, il ricordo di quella mattina tragica in via Fani a Roma torna a interrogare la coscienza collettiva.

Quel giorno, un commando delle Brigate Rosse assassinò cinque uomini della scorta e sequestrò il Presidente della Democrazia Cristiana, inaugurando i 55 giorni più bui della Repubblica.

Oggi, nel 2026, rievocare Moro non è solo un esercizio di memoria storica: è un monito vivo su quanto fragile resti la democrazia quando il dialogo viene sostituito dalla violenza.

Nato il 23 settembre 1916 a Maglie, un piccolo centro del Salento leccese, da una famiglia di educatori, il padre Renato ispettore scolastico e la madre Fida Stinchi maestra elementare, Moro cresce in un ambiente che privilegia lo studio, la morale cattolica e il senso di responsabilità verso la comunità.

Fin da ragazzo dimostra un’intelligenza acuta e una predisposizione per il dibattito: dopo la maturità classica al Liceo ‘Archita’ di Taranto, si iscrive a Giurisprudenza all’Università di Bari, dove si laurea nel 1938 con una tesi sulla capacità giuridica penale, discutendola con il massimo dei voti.

Negli anni universitari entra in contatto con l’Azione Cattolica e diventa presidente nazionale della Federazione Universitaria Cattolica Italiana, FUCI, tra il 1939 e il 1941, un’esperienza formativa decisiva che lo abitua al confronto tra idee diverse e al valore del dialogo come strumento di crescita civile.

La guerra irrompe nella sua vita: chiamato alle armi, serve come ufficiale di complemento, ma non abbandona l’impegno intellettuale. Con la caduta del fascismo e la Resistenza, Moro contribuisce alla nascita della Democrazia Cristiana, partito in cui vede la possibilità di coniugare i principi cristiani con una democrazia moderna e inclusiva.

Eletto all’Assemblea Costituente nel 1946, Moro è uno dei protagonisti della stesura della Costituzione italiana. Come membro della Commissione dei 75 e relatore nella sezione sui diritti e doveri dei cittadini, lavora per mediare tra le diverse sensibilità politiche, cattolici, socialisti, comunisti, liberali, imprimendo alla Carta fondamentale un’impronta personalista e solidaristica.

La sua visione pone al centro la persona umana, i suoi diritti inviolabili e il dovere dello Stato di promuovere il benessere collettivo, senza mai cedere a derive autoritarie o totalitarie. Quegli articoli, dal 2 al 54, riflettono la sua convinzione che la democrazia non sia solo procedura elettorale, ma costruzione quotidiana di una società più giusta.

La carriera politica di Moro accelera negli anni Cinquanta. Ministro della Giustizia dal 1955 al 1957, promuove riforme penali ispirate all’articolo 27 della Costituzione, che vede la pena non come vendetta ma come rieducazione.

Poi, come Ministro della Pubblica Istruzione dal 1957 al 1959, introduce l’educazione civica nelle scuole, convinto che la formazione dei cittadini sia il pilastro di una democrazia matura. Nel 1959 diventa segretario della DC, guidando il partito in una fase di transizione verso il centro-sinistra ‘organico’, l’alleanza con i socialisti di Pietro Nenni che apre una stagione di riforme: nazionalizzazione dell’energia elettrica, scuola media unica, statuto dei lavoratori.

Moro presiede cinque governi tra il 1963 e il 1968, e poi altri due tra il 1974 e il 1976, per un totale di oltre sei anni alla guida del Paese, uno dei mandati più lunghi della Repubblica.

In quegli anni affronta la modernizzazione economica, la contestazione del ’68, la crisi petrolifera, l’inflazione galoppante. Come Ministro degli Esteri in vari periodi (1969 – 1974), sviluppa una politica estera autonoma: rafforza il ruolo dell’Italia in Europa, dialoga con il mondo arabo, sostiene il multilateralismo.

Ma il suo contributo più innovativo e controverso arriva negli anni Settanta con la ‘strategia dell’attenzione’ verso il Partito Comunista Italiano di Enrico Berlinguer e il cosiddetto compromesso storico.

Moro intuisce che l’Italia, per superare le divisioni della Guerra Fredda e affrontare le sfide interne, terrorismo, crisi economica, disgregazione sociale, ha bisogno di una maggioranza più ampia possibile.

Propone un’alleanza tra le due grandi forze popolari: la DC e il PCI, che insieme rappresentano la maggioranza assoluta degli elettori. Non si tratta di un governo comune immediato, ma di una collaborazione progressiva per ‘salvare la Repubblica’, includendo gradualmente i comunisti nell’area di responsabilità democratica.

Nel 1978, con il Governo Andreotti III, il PCI garantisce l’astensione, aprendo la strada al quarto Andreotti con l’appoggio esterno comunista. È il momento in cui Moro vede concretizzarsi la sua visione di una democrazia ‘integrale’, capace di assorbire tensioni e trasformare l’opposizione in partecipazione responsabile. Proprio mentre quel progetto sta per decollare, il 16 marzo 1978 Moro viene rapito a Roma in via Fani.

L’attentato è feroce: la scorta viene massacrata, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino perdono la vita, e Moro è portato via.

Iniziano 55 giorni di prigionia, durante i quali lo statista scrive lettere accorate alla famiglia, ai compagni di partito, allo Stato.

Nelle sue parole emerge un dolore profondo per la sorte dei familiari, ma anche una lucidità politica impressionante: critica l’immobilismo del governo, invoca una soluzione umanitaria, rifiuta di essere usato come strumento contro lo Stato.

Lo Stato, guidato da Giulio Andreotti, adotta la linea della fermezza: nessun negoziato con i terroristi, per non legittimare la lotta armata. La famiglia Moro, alcuni politici e intellettuali chiedono invece uno scambio di prigionieri o una trattativa.

Le Brigate Rosse inviano comunicati e processi al ‘popolo’, ma Moro, dal ‘carcere del popolo’, difende la sua scelta di dialogo e accusa chi lo ha abbandonato.

Il 9 maggio 1978, dopo 55 giorni, il suo corpo crivellato di colpi viene ritrovato nel bagagliaio di una Renault 4 rossa in via Caetani, a Roma, simbolicamente a metà strada tra le sedi della DC e del PCI. La morte di Moro segna una ferita profonda nella storia italiana.

Con lui muore non solo un uomo, ma un progetto politico che avrebbe potuto cambiare il corso della Prima Repubblica. Il terrorismo brigatista ottiene un risultato paradossale: blocca il compromesso storico, rafforza le posizioni più conservatrici, accelera la crisi della DC e del sistema dei partiti.

L’Italia entra in una fase di riflusso, segnata da Tangentopoli e dal crollo della prima Repubblica. Eppure, l’eredità di Moro sopravvive e si rivela sempre più preziosa. I suoi valori, il primato della persona, il dialogo come metodo politico, la ricerca del compromesso come atto di responsabilità verso il bene comune, la difesa intransigente della democrazia, rimangono un faro.

Moro ci insegna che la politica non è scontro tra nemici, ma costruzione paziente di intese per affrontare problemi collettivi.

In un’epoca di polarizzazioni estreme, populismi e crisi di rappresentanza, la sua lezione sul “fare politica con gli altri”, sul rifiutare semplificazioni ideologiche, sul mettere al centro la complessità della realtà italiana, appare profetica.

Moro credeva in una democrazia capace di evolversi, di includere nuove forze senza tradire i principi fondanti.

Oggi, di fronte a sfide globali come disuguaglianze, cambiamenti climatici, migrazioni, instabilità geopolitica, il suo invito al dialogo largo, alla responsabilità condivisa, alla pazienza nel mediare, resta attuale.

Non era un utopista: era un realista che sapeva che la democrazia fragile va difesa ogni giorno, con intelligenza e umanità. Aldo Moro non è solo un capitolo chiuso della storia: è un monito vivo.

La sua vita, segnata dall’impegno per una società più giusta, e la sua morte, simbolo del rifiuto del dialogo da parte del terrorismo, ci ricordano che la vera vittoria della democrazia non sta nell’eliminare l’avversario, ma nel convincerlo, o almeno nel contenerlo, attraverso la forza delle idee e delle istituzioni.

In lui rivive l’idea che l’Italia possa essere migliore se sceglie la via difficile del confronto invece di quella facile della contrapposizione.

Un’eredità che, a quasi mezzo secolo dalla sua scomparsa, continua a interrogare e ispirare chi crede ancora nella politica come servizio alla persona e alla comunità.