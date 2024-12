Piazza Plebiscito Napoli: i divieti per festività di fine anno 

Divieto di vendita e di consumo di bevande, vendita e possesso di spray o dispositivi nebulizzatori divieto di introdurre ed esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, è stata emessa l’Ordinanza per il divieto di vendita e di consumo di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, il divieto di vendita e di possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti oleoresin capsicum e il divieto di introdurre ed esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti in occasione delle Festività di fine anno:

• dalle ore 18:00 del 30 dicembre 2024 e fino a cessate esigenze dello stesso giorno, nell’area di Piazza Plebiscito, in occasione dell’evento denominato ‘Contest masterclass – Giovani promesse di Città della Musica’;

• dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2024 e fino a cessate esigenze del 1° gennaio 2025, nelle aree di Piazza Plebiscito e del Lungomare di via Caracciolo e via Partenope, in occasione dello spettacolo di Capodanno.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00

