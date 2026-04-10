Piazza del Plebiscito a Napoli ospita il Lions Day 2026

Salute, inclusione e solidarietà

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Domenica 12 aprile, Piazza Plebiscito si trasformerà in un grande villaggio della solidarietà.

Si svolgerà il Lions Day, un evento patrocinato dal Comune di Napoli e dedicato interamente al benessere dei cittadini, all’inclusione sociale e alla sostenibilità ambientale.

L’iniziativapunta a rafforzare il legame tra l’associazione Lions e il territorio, offrendo servizi concreti e momenti di aggregazione culturale.

Prevenzione in Piazza: screening gratuiti per tutti

Il pilastro della giornata sarà la prevenzione medica. Grazie alla presenza di camper attrezzati e alla collaborazione con l’ASL Napoli 1 Centro, il 118, l’AVIS e numerosi partner sanitari, i cittadini potranno accedere a controlli gratuiti nelle seguenti fasce orarie:

mattina: ore 10:00 – 14:00;

pomeriggio: ore 15:00 – 19:00.

Sarà possibile effettuare visite specialistiche in diversi ambiti, tra cui:

Cardiologia e controllo della pressione;

Senologia e Dermatologia;

Ortopedia e test dell’udito e della vista;

Raccolta sangue a cura dell’AVIS.

Cultura, Spettacolo e Condivisione

Oltre all’impegno sanitario, il Lions Day 2026 celebrerà la vitalità di Napoli attraverso un ricco programma culturale. Piazza del Plebiscito diventerà un palcoscenico a cielo aperto con:

Attività artistiche e laboratori creativi per bambini e adulti;

Performance dal vivo di artisti locali;

Un programma musicale che accompagnerà l’intera giornata, rendendo la solidarietà una vera festa collettiva.

Sarà presente in piazza l’Assessore alla Salute Vincenzo Santagada.