Piano Turistico Triennale Lazio, Mari: Agevola flussi e punta su porti

Territori che dialogano integrando la loro offerta turistica e più investimenti nei porti.

Il Piano Turistico Triennale 2025/2027 della Regione porta con sé una ventata di novità in un settore che resta strategico per l’economia del Lazio.

La misura portata in aula dall’Assessore Elena Palazzo ha proprio il pregio di pensare in maniera sistemica l’offerta del territorio, consentendo di affiancare alla grande attrattività di Roma le proposte legate alla cultura e alle tradizioni locali, all’ambiente e all’enogastronomia, fino ai grandi eventi di spettacolo e sportivi, anche in ottica di una destagionalizzazione dell’industria ricettiva.

In tutto questo, mi piace sottolineare l’attenzione riservata al turismo portuale e sui servizi strategici, tesa a soddisfare i flussi internazionali e a sostenere l’economia.

Giusto quindi che il Piano Turistico Triennale abbia incontrato il voto unanime del Consiglio regionale, oltre che il mio personale e quello convinto del mio gruppo.