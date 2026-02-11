Piano Triennale Turismo, Palazzo: Lazio destinazione competitiva

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’approvazione all’unanimità, avvenuta oggi in Consiglio regionale, del Piano Triennale del Turismo rappresenta un momento fondamentale per il futuro del Lazio e del suo sistema turistico. È il risultato di un lavoro lungo, serio e condiviso, costruito con metodo e visione.

Così l’Assessore al Turismo della Regione Lazio, Elena Palazzo, commenta il via libera dell’Aula al Piano che guiderà le politiche regionali del settore nei prossimi anni.

L’Assessore prosegue:

Non si tratta di un documento calato dall’alto ma di un Piano nato dall’ascolto e dal confronto con tutti gli attori del turismo: stakeholder, operatori, associazioni di categoria, amministrazioni locali e istituzioni del territorio. Un percorso partecipato che ci ha permesso di raccogliere esigenze, proposte e criticità, traducendole in una strategia sviluppo territoriale che utilizza il turismo come leva economica, sociale, culturale e ambientale.

Il Piano Triennale del Turismo individua una visione chiara: rafforzare il Lazio come destinazione competitiva, sostenibile e diffusa, capace di valorizzare Roma come grande attrattore e, al tempo stesso, l’intero patrimonio regionale fatto di borghi, aree interne, coste, cammini, enogastronomia, benessere, sport e grandi eventi.

Si articola in quattro cluster strategici:

Conoscenza, cultura e benessere; Active e Leisure; Slow Tourism e Cammini; Grandi Eventi.

L’Assessore Palazzo aggiunge: