Piano Regionale Agricolo Forestale, oltre 9 mln per il 2026 in Toscana

La dichiarazione dell’Assessore Marras

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Via libera ad attivazione e finanziamento per il 2026 di oltre 9 milioni, 9.473.575,49 euro, destinati a una serie di misure del Piano Regionale Agricolo Forestale.

Un’integrazione che tocca aspetti fondamentali, come spiega l’Assessore all’agricoltura Leonardo Marras:

La Regione Toscana conferma il proprio impegno sulla gestione attiva del patrimonio agricolo e forestale, sulla prevenzione degli incendi boschivi e sul rafforzamento delle capacità operative del sistema AIB. Parliamo di oltre 9 milioni di euro che sostengono gli interventi forestali, il potenziamento di mezzi e attrezzature, il volontariato antincendi e la formazione delle maestranze e dei tecnici del settore. Investire su foreste, prevenzione e professionalità significa investire nella sicurezza dei territori, nella tutela ambientale e nel futuro delle aree interne e montane della Toscana: non si tratta insomma solo di un modo per tutelare il patrimonio boschivo, che in Toscana copre oltre la metà del territorio, ma è soprattutto uno strumento per gestirlo insieme alle comunità, prevenendo il degrado e i disastri ambientali causati dall’abbandono.

La delibera approvata dalla Giunta regionale attiva gli oltre 7 milioni, ammontare complessivo di 7.632.000 euro, già destinati dalla Regione agli enti competenti per la realizzazione dei Piani annuali degli interventi pubblici forestali, di gestione e cura del patrimonio agricolo-forestale, di prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

Inoltre, l’atto della Giunta attiva le risorse assegnate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di Protezione Civile, alla realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (L. 155/2021).

Nello specifico vengono finanziati gli enti competenti, per un ammontare complessivo pari a 670.506,34 euro, per il potenziamento dei mezzi e attrezzature AIB, quali le autobotti pesanti AIB, le unità forestali, pick up con modulo AIB, mezzi per i direttori delle operazioni AIB, attrezzature e dispositivi di protezione individuale, DPI, AIB; 778.000 euro vengono invece destinati all’acquisto di mezzi, attrezzature e dpi AIB per gli operatori del volontariato antincendi boschivi riuniti nel Coordinamento Volontariato Toscano oltre che nella sezione AIB della Croce Rossa Italiana.

È assegnato un contributo di 65mila euro all’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine, per il supporto all’attività di Segretariato della Rete Regionale Mediterranea, gestito dalla Regione Toscana e che annovera tutti i compiti tipici di coordinamento, promozione, divulgazione, progettazione e condivisione delle conoscenze e delle best practices.

La Rete Mediterranea ad oggi conta 14 Foreste Modello in 12 Paesi e ha l’obiettivo di sviluppare i territori rurali, il paesaggio e la sostenibilità cogliendo le opportunità offerte dalla partecipazione e dal coinvolgimento delle parti interessate.

Le risorse destinate al progetto For.Italy- 2 edizione, ammontano 106.069,15 euro: si tratta di un progetto pluriennale di rilievo nazionale, per il quale Regione Toscana assume il ruolo di capofila, con l’obiettivo di consolidare la diffusione di una cultura della formazione forestale e promuovere una maggiore consapevolezza dell’importanza della gestione forestale attiva e della qualificazione professionale degli operatori del settore.

Infine, 200mila euro, è il finanziamento all’Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve per la realizzazione di percorsi formativi e di qualifica e aggiornamento professionale a favore delle maestranze forestali e dei tecnici alle dipendenze degli enti competenti toscani, da svolgersi presso il Centro di Formazione Forestale di Rincine.