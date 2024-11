Piano Artigianato Lazio. Angelilli: Grande opportunità per imprese

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’approvazione del Piano triennale dell’artigianato, avvenuta all’unanimità da parte del Consiglio Regionale del Lazio, rappresenta un’ottima notizia per le aziende del territorio.

Il Piano infatti stanzia, per il triennio 2024/2025/2026, 7 milioni di euro per le imprese artigiane, di cui 4 milioni in sovvenzioni e 3 milioni di accesso al credito.

Il testo prevede una riserva dedicata all’artigianato artistico e misure per la formazione con l’obiettivo di favorire il passaggio generazionale delle competenze artigianali.

Per la prima volta il Lazio si dota di uno strumento normativo con una dotazione finanziaria così importante.

Ringrazio il Presidente Enrico Tiero e i membri della Commissione Sviluppo economico e tutti i colleghi consiglieri di maggioranza e di opposizione per aver colto la portata di questo Piano e la sua importanza strategica per il tessuto socioeconomico della nostra Regione.

La votazione all’unanimità è frutto di un lavoro di concertazione e condivisione sia con le associazioni che rappresentano il settore, sia con i rappresentanti istituzionali.