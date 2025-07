Philia: l’arte del legame che costruisce la civiltà

I legami e le connessioni tra individui hanno costituito, sin dalle origini, le fondamenta della società nella sua essenza più pura e semplice.

Consapevoli della forza dell’unità e dell’unitarietà d’intenti nelle attività collettive, gli uomini compresero, fin dall’alba dei tempi, che la vita non poteva conservarsi nel silenzio dell’isolamento, ma si preservava soltanto attraverso il vincolo della reciprocità.

Apparve dunque da subito necessaria una relazione vicendevole e opportuna che, distinguendo e suggellando le identità individuali, potesse garantire protezione, riconoscimento e continuità.

Nel lungo e complesso percorso dell’evoluzione sociale, le prime comunità si fondarono sull’interesse economico, sulla divisione del lavoro e sulla cooperazione. Fin dai primordi, l’essere umano si è trovato ad affrontare un mondo ostile e imprevedibile.

Le prime forme di collaborazione, la caccia collettiva, la protezione reciproca, la condivisione del cibo, erano non solo vantaggiose ma essenziali per la sopravvivenza. Dunque, ancora prima ancora che giuridica o politica, la società fu fondata sulla relazione personale: sullo scambio di gesti ed atti di aiuto reciproco.

Sebbene in origine tali rapporti fossero dettati da bisogni primari e pulsioni istintive, generarono col tempo un humus propizio per l’emergere di una selezione affettiva, destinata a trasformarsi nel cemento invisibile di relazioni sempre più profonde, fondate sulla stima, sulla fiducia e sull’intimità del sentire.

Con l’avanzare delle differenziazioni sociali, economiche e culturali, la spontaneità primigenia cedette il passo a una scelta ponderata e intenzionale: la volontà deliberata di coltivare legami significativi, espressione di un’intelligenza affettiva più matura, capace di discernere, selezionare e custodire l’altro nella propria sfera esistenziale.

È in questo orizzonte che possiamo situare le prime manifestazioni embrionali di ciò che i Greci denominavano philia: non semplice sentimento di amicizia, ma una connessione autentica e nobile, radicata nella reciprocità, nell’alleanza morale e nel riconoscimento profondo dell’altro come parte costitutiva della propria identità.

Nella sua Etica Nicomachea, Aristotele conferisce ad essa un posto di rilievo nell’edificio della vita buona e virtuosa. Distinta da altre manifestazioni intimamente connesse, basate sull’utile e sul piacere, instabili, fragili e destinate a dissolversi con il venir meno del vantaggio, il filosofo la eleva al rango di virtù etica per eccellenza.

In tale contesto, l’altro non è amato in funzione di ciò che offre, ma per ciò che è. Come afferma lo stesso Stagirita, l’amico è “un altro sé stesso”, heteros autos, compagno e specchio nella comune tensione verso il bene e la verità.

Così intesa, la philia si configura non come impulso momentaneo, ma come scelta razionale e duratura, riflesso della più nobile aspirazione dell’anima: quella di realizzarsi nell’incontro e nella condivisione.

Nel contesto della polis greca, tale legame assumeva anche una valenza civile e politica: i cittadini erano legati da una rete che garantiva coesione sociale, solidarietà morale e giustizia condivisa.

L’amico era colui che condivideva non solo il tetto, ma anche l’aratro, lo scudo e l’assemblea; era sodale, alleato, custode del patto comunitario.

Anche Platone, nella sua Repubblica, le attribuisce un significato profondo: ciò che permette l’armonia tra le parti dell’anima e tra i membri della città giusta. Solo là dove esiste philia, vi è equilibrio, concordia e ordine, nell’individuo come nella collettività.

Nel silenzioso dialogo tra l’antico e il contemporaneo, tra la solidità dell’amicizia aristotelicamente intesa e la liquidità delle relazioni moderne descritte da Zygmunt Bauman, emerge un nodo cruciale del nostro tempo: la difficoltà di edificare legami che non siano evanescenti, ma stabili, reciproci e fondati sull’essere, non sull’avere.

Aristotele e Platone ci parlano di una philia che è sostegno dell’anima e della città, architrave invisibile di ogni autentica convivenza. Essi intravedono nella relazione amicale la possibilità di un’umanità riconciliata con se stessa, in cui l’altro non è mezzo ma fine, non funzione ma volto.

Bauman, tuttavia, ci avverte che nel tempo presente, dominato dalla logica del consumo e dell’immediatezza, tale forma di legame rischia di apparire anacronistica. I rapporti si fanno fragili, reversibili come i contratti e volatili come le emozioni. L’altro diventa facilmente scarto, presenza intercambiabile, non più “un altro sé”, ma un accessorio del sé.

Eppure, proprio nell’epoca della disgregazione, il richiamo dei classici torna urgente: rieducarsi alla relazione virtuosa significa imparare a restare, a custodire, a riconoscere nell’incontro con l’altro la possibilità di compiersi. Significa riscoprire che la vera libertà non è scioglimento dai vincoli, ma scelta consapevole di appartenere, di condividere, di costruire insieme.

Nel tempo della liquidità, allora, l’affinità elettiva torna ad essere atto di resistenza: un ancoraggio etico, una promessa di durata, un gesto di fiducia che, proprio perché raro, diventa rivoluzionario.

E, forse, è solo attraverso questo gesto che possiamo ancora aspirare, oggi come ieri, alla kalokagathía, alla bellezza e alla bontà congiunte, che sole rendono umana la nostra comune esistenza.