Phase out carbone, Mari: Bene lavoro Invitalia su Civitavecchia (RM)

Il tavolo presso il MIMIT sul phase out dal carbone ha fatto registrare un altro passo in avanti nella direzione giusta.

Il lavoro di Invitalia, che ha già vagliato le 52 proposte progettuali giunte con la manifestazione d’interesse, ha prodotto un primo possibile programma d’intervento, con alcuni proponenti nello specifico tre, che sono anche proprietari delle aree e che, quindi, potranno mettere a terra in tempi brevi i necessari investimenti in settori chiave come lo sviluppo turistico termale e la floricoltura.