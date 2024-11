‘Petrov’ al Teatro Testaccio

In scena a Roma dal 21 al 24 novembre

Dopo il gradimento della scorsa stagione torna ‘Petrov’ lo spettacolo prodotto dalla Compagnia Enter e scritto e diretto da Luca Milesi.

In scena dal 21 al 24 novembre al Teatro Testaccio di Roma, il regista sarà in scena insieme a Maria Concetta Liotta e Luca di Cecilia.

Uno spettacolo che vede l’accompagnamento musicale al pianoforte dello stesso Di Cecilia, composte appositamente per questo testo e i contribuiti video di Francesco Sotgiu.

Il palcoscenico di un teatro è il luogo dove per antonomasia tutto è possibile. Può accadere che i figli di due naufraghi degli anni di piombo, cresciuti senza conoscere la verità sui loro genitori, tentino un viaggio a ritroso nel tempo alla ricerca di qualcosa che forse non è andato perduto per sempre e che potrebbe restituire loro un briciolo di consapevolezza e di serenità.

Forse un gioco di ruolo che ha bisogno di un arbitro e lo trova, per quegli strani nodi che intrecciano i fili della memoria collettiva, proprio nell’uomo che in una notte di settembre del 1983 ebbe fra le mani il destino dell’umanità salvandola dall’olocausto della guerra nucleare.

Erano ancora una bambina ed un bambino innocenti, Lei e Lui, quando all’apice della Guerra Fredda il tenente colonnello dell’esercito sovietico Stanislav Efgrafovic Petrov decise in solitudine che i sei missili intercontinentali apparsi sul suo monitor erano un’illusione e la vita di ogni essere umano una realtà che, al contrario, andava difesa ad ogni costo. Una storia che riguarda di nuovo da vicino ognuno di noi.

La Compagnia Enter

presenta

‘Petrov’

Scritto e diretto da Luca Milesi

Con Maria Concetta Liotta, Luca Di Cecilia, Luca Milesi

Musiche al pianoforte originali di Luca Di Cecilia

Contributi video Francesco Sotgiu

Teatro Testaccio

via Romolo Gessi 8

Roma

Orario spettacoli:

feriale ore 21:00

festivo ore 18.00

Info e prenotazioni:

info@compagniaenter.com

329-9512718

Biglietti:

intero 15 euro

ridotto 10 euro

Cral, studenti e artisti 8 euro