Petizione per ottenere la copertura telefonica in Val Malga (BS)

Commissione Territorio Lombardia incontra i promotori dell’iniziativa

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

La copertura mobile in Val Malga (BS) è stata al centro del dibattito in Commissione Territorio, presieduta dal Vice Presidente Michele Schiavi, FdI.

Nella seduta sono stati ascoltati alcuni rappresentanti del territorio che hanno promosso una raccolta firme per ottenere l’installazione di un ripetitore telefonico e l’allacciamento internet in località Ponte Faet nel comune di Sonico, attualmente priva di segnale.

Erano presenti: Simonetta Vismara, promotrice dell’iniziativa, Valentino Balotti, Erica Zanchetta, Giuseppe Tiranti e Luigi Giudici.

Gli auditi hanno sottolineato che la valle non ha residenti, ma accoglie diversi turisti e rifugi durante l’estate e un intervento di questo genere sarebbe necessario sia per i villeggianti che per i gestori delle strutture presenti.

Hanno detto:

Nel rispetto delle abitazioni e del contesto naturale e selvaggio della valle un ripetitore sarebbe importantissimo soprattutto per gestire i casi di emergenza e di soccorso e servirebbe a rendere più attrattiva la zona per i più giovani.

Il Vicepresidente Schiavi, ricordando che qualsiasi iniziativa deve in ogni caso partire dagli operatori telefonici, ha assicurato l’impegno della Commissione ad aggiornare ARPA, Comune e Provincia sull’esito dell’audizione e sulla situazione segnalata.