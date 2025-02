Pet economy: sempre più costoso curare i nostri amici a quattro zampe

Riceviamo e pubblichiamo.

I dati sulla pet economy parlano chiaro: gli italiani hanno sempre più amici a quattro zampe.

E se è vero che questa amicizia fa bene al cuore e all’umore di chi ne gode, è altrettanto vero che inizia a essere sempre più onerosa da un punto di vista economico.

Secondo il Rapporto Assalco – Zoomark del 2024, la popolazione italiana di animali da compagnia è stabile attorno ai 65 milioni di esemplari, di cui 19 milioni cani e gatti, mentre un’indagine condotta da BVA Doxa nel 2022 ha rilevato che il 42% delle famiglie italiane possiede uno o più animali da compagnia.

Di contro, secondo i dati della Tessera Sanitaria, nel 2023 gli italiani hanno speso complessivamente 1,13 miliardi di euro per visite veterinarie, 805 milioni, farmaci, 290 milioni, e interventi chirurgici. Si tratta di un incremento del 77% rispetto ai 642 milioni spesi nel 2016.

Il CEO di IGB Broker Angelo Coviello spiega:

Di questi, 200 euro circa sono di spese sanitarie fisse tra visite veterinarie e vaccinazioni per un animale in salute.

Quanto invece la salute stenta e arrivano i malanni? Lì arriva il difficile, secondo il broker partenopeo.

Coviello afferma:

Si parte dai cento euro che mediamente ci vogliono per una ecografia addominale per passare a TAC e RM con prezzi che variano tra i 300 e i 700 euro, per non parlare degli interventi chirurgici dove le spese possono tranquillamente superare i 2.500 euro.

Si tratta di cifre spesso non preventivate che possono essere estremamente gravose su un’economia familiare.

Di fronte a questi dati, è evidente quanto sia fondamentale per i proprietari di animali domestici considerare quello che il mercato può offrire in termini di soluzioni assicurative.

Una polizza adeguata può offrire una copertura finanziaria significativa, permettendo di affrontare con serenità le spese impreviste legate alla salute dei nostri amici a quattro zampe, non tralasciando il fatto che coprono anche le altre responsabilità altrettanto inattese.