Pesca e acquacoltura in Campania Zabatta riunisce il Tavolo Azzurro

Presentato il bando per il nasello, con fondi a sostegno dei pescatori

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La Regione Campania ha avviato il confronto con il comparto ittico: l’Assessora alla Pesca e Acquacoltura, Fiorella Zabatta, con deleghe anche a Tutela degli animali, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Protezione civile, Sport e Politiche giovanili, ha riunito il Tavolo Azzurro, organismo consultivo dedicato all’analisi delle principali criticità del settore.

L’Assessore Zabatta ha dichiarato:

Rafforziamo da subito il dialogo con i produttori e con le associazioni, garantendo un’attuazione efficace delle misure del FEAMPA, Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura, per dare risposte rapide e concrete alle esigenze delle imprese e dei lavoratori del mare. Partiamo da un dato importante perché abbiamo speso tutto il fondo dato finora e lo abbiamo fatto bene. Il Tavolo Azzurro è lo spazio istituzionale attraverso il quale intendiamo individuare priorità, criticità e opportunità di intervento per il settore, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo istituzionale e di favorire soluzioni condivise per lo sviluppo del comparto, puntando su modelli di sviluppo più sostenibili e innovativi.

È stato affrontato anche il tema del bando relativo alla pesca al nasello. I pescatori saranno aiutati con risorse messe a disposizione dall’Assessorato, attraverso l’emanazione di un bando specifico, che sarà pubblicato nei prossimi giorni.