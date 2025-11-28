‘Perle Rare’ al Teatro Sala Molière

Fabio Brescia in scena il 29 e 30 novembre a Pozzuoli (NA)

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 29, alle ore 21:00, e domenica 30 novembre, alle ore 19:00, al Teatro Sala Molière di Pozzuoli (NA), ArtGarage – via Bognar, 21, diretto da Nando Paone, arriva il recital ‘Perle Rare’ di e con Fabio Brescia.

L’autore e attore con una lunga esperienza nel teatro, porta sul palco tutta la sua versatilità, alternando risate e profondità con un mix di monologhi su tematiche diverse dalla misantropia, alla disparità di genere – questa volta a favore delle donne – per arrivare alle dinamiche familiari che vedono soccombere la figura del padre fino alle conquiste di un ragazzo autistico passando per altri frammenti di vita e di storie quotidiane.

A rendere ancora più coinvolgente lo spettacolo è l’integrazione tra racconto e musica. Ogni storia viene amplificata da una canzone che ne sottolinea le emozioni e ne arricchisce il significato, creando un legame intimo e potente tra parole e note: Viviani, Gragnaniello, Herbert Pagani, Battiato sono solo alcuni degli autori dei brani presenti nello spettacolo.

Brescia spiega: