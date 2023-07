Periferie, Rocca: Riqualificazione e recupero giovani priorità assoluta

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Riqualificare le periferie è una delle mie priorità assolute.

Nei giorni scorsi, di concerto con il Ministro dell’Interno Piantedosi e con il Prefetto di Roma Giannini, abbiamo sgomberato tre immobili ATER.

Almeno uno di questi risultava occupato da persone sospettate di appartenere ad organizzazioni criminali. Abbiamo scoperto locatari di immobili popolari con redditi da 300 o 100 mila euro all’anno.

Laddove vi sia una competenza diretta della Regione Lazio, non tollereremo più violazioni sistematiche della legalità, soprattutto nelle zone più complesse e a costante rischio di marginalità sociale o dispersione scolastica.

Anche il terribile episodio accaduto a Michelle poteva avvenire ovunque, non soltanto nella cosiddetta periferia. I giovani sono il mio pensiero costante. Un po’ retoricamente si dice che siano il futuro, io sono convinto siano il presente.

È per questo che mi inquieta il loro scollamento dalla società, il disinteresse e l’apatia che nutrono nei confronti della politica e, più in generale, dell’impegno pubblico. C’è un grave gap tra generazioni che deve essere affrontato. Diversamente, non saremo in grado di offrire risposte incisive al malessere.

Abbiamo introdotto prime, parziali misure, come il finanziamento degli sportelli di ascolto psicologico nelle scuole, rendendoli strutturali e continuativi. Certo, non basta, ma la strada di impegno politico, sociale e culturale è stata tracciata.