Percorsi di Autonomia Guidata, presentate esperienze dei care leavers

Percorsi di accoglienza residenziale e/o in favore di neomaggiorenni in affido familiare e/o in particolari condizioni di fragilità

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Federico II ha ospitato, ieri mattina, il primo momento di condivisione con la comunità delle esperienze dei ‘care leavers’ del progetto PAG – Percorsi di Autonomia Guidata.

L’occasione è stata la Youth Conference, un incontro pubblico durante il quale ragazzi e ragazze hanno portato la propria testimonianza e illustrato i risultati del progetto, realizzato grazie alla collaborazione tra l’Area Welfare del Comune di Napoli – in particolare il Servizio Politiche per l’Infanzia, l’Adolescenza e il Sostegno alla Genitorialità – e il Community Psychology Lab dell’ateneo napoletano.

I protagonisti sono stati i cosiddetti ‘care leavers’, ovvero giovani che hanno vissuto una parte della loro crescita in contesti di accoglienza al di fuori della famiglia di origine, come comunità o affido, e che stanno costruendo il proprio percorso verso l’autonomia.

Durante la Youth Conference, i partecipanti hanno condiviso il proprio percorso attraverso il Photovoice, una metodologia di ricerca e narrazione che utilizza la fotografia come strumento per dare voce alle persone: i giovani hanno realizzato immagini e racconti per esprimere la loro esperienza, i loro bisogni e le loro aspirazioni.

Questo approccio si inserisce nella cosiddetta ‘ricerca – azione partecipata’, un metodo in cui i partecipanti non sono semplici destinatari, ma contribuiscono attivamente alla produzione di conoscenza e cambiamento.

L’incontro ha rappresentato uno spazio aperto di dialogo sui percorsi di autonomia, sull’importanza delle relazioni e sulla necessità di costruire comunità più inclusive e accoglienti.

Un esempio concreto di come il lavoro di gruppo e la collaborazione possano rafforzare le voci dei giovani e generare nuove opportunità per il futuro.

L’Assessore alle Politiche sociali, Politiche giovanili e Lavoro, Chiara Marciani, ha affermato:

La Youth Conference rappresenta un momento di straordinario valore per la nostra città, perché restituisce centralità alle voci dei giovani care leavers, protagonisti di un percorso di crescita, consapevolezza e autonomia. Il progetto PAG dimostra quanto sia fondamentale investire in interventi che non si limitano ad accompagnare, ma che valorizzano attivamente le esperienze, i talenti e le aspirazioni delle ragazze e dei ragazzi.

Attraverso il Photovoice, hanno avuto l’opportunità di raccontarsi, costruire significati condivisi e trasformare le proprie storie in uno strumento di dialogo con la comunità. Come Amministrazione crediamo profondamente nella collaborazione tra istituzioni, università e territorio: solo così è possibile realizzare politiche sociali realmente inclusive, capaci di creare reti solide e nuove opportunità».

Il progetto PAG – Percorsi di Autonomia Guidata è un intervento rivolto ai giovani in uscita dai percorsi di tutela, con l’obiettivo di accompagnarli verso una piena autonomia personale, sociale e lavorativa.

Promosso dal Comune di Napoli e sviluppato in collaborazione con l’Università Federico II, è finanziato dal Programma METRO Plus 2021/2027 con il contributo dell’Unione Europea e si inserisce nell’ambito delle politiche cittadine per l’inclusione sociale e il sostegno ai giovani.

In considerazione del valore sociale dell’iniziativa, il Comune ha già pubblicato il nuovo bando per il prossimo triennio, con scadenza il 6 luglio 2026.

Maggiori informazioni su: https://acquistitelematici.comune.napoli.it/PortaleAppalti/it/ppgare_vend_reg_priv_in_corso.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action¤tFrame=7&codice=G05174