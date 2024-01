‘Perché Platone scrisse?’: lectio magistralis del Professor Cambiano

Appuntamento il 25 gennaio a Napoli, presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici

Si terrà, giovedì 25 gennaio, alle ore 16:00, la lectio magistralis del Professor Giuseppe Cambiano, dal titolo ‘Perché Platone scrisse?’, presso la sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, il Palazzo Serra di Cassano, a via Monte di Dio 14, a Napoli.

Perché scrisse Platone se nel ‘Fredo’ leggiamo un’aperta condanna nei confronti di questa pratica?

Perché scrivere così tante opere, spesso con miti e racconti di impareggiabile suggestività, se poi il reale esercizio della filosofia non può che esser praticato nel dialogo con persone in carne e ossa?

Le ragioni dietro queste, forse apparenti, contraddizioni saranno l’oggetto della lezione magistrale di Cambiano. La ricostruzione storica e filosofica di queste ragioni non può avvenire se non attraverso ciò che ci ha lasciato Platone, cioè i suoi scritti.

E la necessità di poter agire solo così non fa che rimarcare ancora una volta le difficoltà di riflettere sulla pratica della scrittura, così imprescindibile per le nostre riflessioni.

A tenere la lezione magistrale sarà Giuseppe Cambiano, che torna a Napoli dopo tanti anni. Cambiano è non solo uno dei punti di riferimento della filosofia antica in Italia, ma è anche uno studioso, di ampio respiro, che si è sempre posto domande sul ruolo della filosofia nella vita civile e in quella quotidiana, cercando di far appassionare a questi temi un pubblico quanto più ampio possibile.

Si è laureato nel 1965 sotto la guida di Nicola Abbagnano all’Università di Torino, dove ha continuato per più di quarant’anni gli studi e la carriera accademica fino al 2003.

Dal 2003 al 2011, anno del pensionamento, è stato professore ordinario della Scuola normale superiore di Pisa, di cui è ancora oggi professore ordinario emerito.

È socio corrispondente dell’Accademia dei Lincei e dell’Accademia delle Scienze di Torino. Con Vegetti, Berti e Donini, oggi purtroppo scomparsi, Cambiano ha incarnato la figura di maestro per molte generazioni di studiosi della filosofia antica in Italia.

I temi di ricerca a lui più cari sono Platone, Aristotele e la scienza dell’età antica, con particolare riferimento alla medicina e alla matematica.

Molti suoi testi accademici sono considerati tra i più importanti del settore per il panorama italiano e non: ricordiamo, per esempio, ‘Platone e le tecniche’ del 1991 e ‘Come nave in tempesta’ del 2015.

L’attività di Cambiano non si limita, però, alla sola attività accademica. Molti sono i testi, come ad esempio ‘Perché leggere i classici’ del 2010, che cercano di far uscire la filosofia dal solo ambito accademico e di mostrare la sua utilità per tutti.

Il testo più recente su queste tematiche, edito la prima volta nel 2019 e ripubblicato nel 2022, è ‘Sette ragioni per amare la filosofia’. Tutte le sette ragioni che ci propone Cambiano sono delle particolarità della filosofia, che la rendono una palestra ideale per allenare il senso civico e il sapere critico, basi essenziali per poter imbastire un dibattito politico responsabile e fruttuoso.

L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici è stato fondato nel 1975 presso la sede dell’Accademia Nazionale dei Lincei a Roma ed è stato diretto fino al 2017 da Gerardo Marotta.

Nel 1983 l’Istituto si sposta a Napoli, nell’attuale sede di Palazzo Serra di Cassano. Nel 1994 è stato conferito all’Istituto il Diploma d’onore del Parlamento europeo per l’opera svolta in favore della cultura europea.

L’Istituto vanta tuttora una grande offerta di iniziative, tra laboratori, seminari e pubblicazioni, grazie all’attività editoriale della IISF Press, coinvolgendo mediante borse e progetti molti giovani studiosi, di Napoli e non.

La lezione si terrà in modalità mista, in presenza e sulla piattaforma Zoom.

