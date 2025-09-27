Home Territorio Perché l’H non resti muta, progetto di Handarpermare

Perché l’H non resti muta, progetto di Handarpermare

Accendi il motore della solidarietà!!!

Handarpermare da anni esce in mare con la sua barca a vela Fidelia, sequestrata agli scafisti, per regalare a persone con diverso tipo di disabilità giornate di libertà, sport e inclusione.
Oggi Fidelia ha bisogno di un motore nuovo per continuare a salpare in sicurezza,  regalando tanti momenti lieti e formativi a bordo della barca a vela.

Perché l'H non resti muta

Con una donazione anche piccola puoi continuare a garantire sorrisi, coraggio e la gioia del mare a chi troppo spesso lo può guardare solo da riva.

Un viaggio tra vela e velaterapia, dove il mare diventa occasione di libertà e crescita. Un’esperienza che mostra come, anche con handicap e disabilità, sia possibile scoprire nuove forze interiori e vivere la bellezza della navigazione a vele spiegate.

Aiutateci a continuare l’avventura.

