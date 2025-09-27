Perché l’H non resti muta, progetto di Handarpermare

Accendi il motore della solidarietà!!!

Handarpermare da anni esce in mare con la sua barca a vela Fidelia, sequestrata agli scafisti, per regalare a persone con diverso tipo di disabilità giornate di libertà, sport e inclusione.

Oggi Fidelia ha bisogno di un motore nuovo per continuare a salpare in sicurezza, regalando tanti momenti lieti e formativi a bordo della barca a vela.

Con una donazione anche piccola puoi continuare a garantire sorrisi, coraggio e la gioia del mare a chi troppo spesso lo può guardare solo da riva.

Un viaggio tra vela e velaterapia, dove il mare diventa occasione di libertà e crescita. Un’esperienza che mostra come, anche con handicap e disabilità, sia possibile scoprire nuove forze interiori e vivere la bellezza della navigazione a vele spiegate.

Aiutateci a continuare l’avventura.

Dona anche tu

Invita a donare