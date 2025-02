‘Pensavo fosse amore e invece non si muore’ al Teatro Civico 14

In scena a Caserta il 14 febbraio

Venerdì 14 febbraio, ore 21:00, prosegue la rassegna ‘Lezioni da palco’ al Teatro Civico 14 di Caserta, con il secondo appuntamento intitolato ‘Pensavo fosse amore e invece non si muore’.

La Compagnia Vulìe, sotto la guida dell’attrice e drammaturga Marina Cioppa anche sul palcoscenico, prosegue il suo format che unisce il rigore della lezione alla magia del teatro.

In occasione di San Valentino questa seconda lezione-spettacolo sarà dedicata all’amore. La scenografia è curata da Vincenzo Leone, il disegno luci da Alessandro Benedetti e l’organizzazione da Marica Palmiero.

I biglietti sono disponibili online su www.teatrocivico14.it.

In occasione di San Valentino, il 14 febbraio, il secondo appuntamento di Lezioni da palco sarà dedicato all’amore attraverso le pagine della letteratura mondiale. Marina Cioppa, attrice, drammaturga e umanista, guiderà il pubblico in un’emozionante lezione – spettacolo che esplora come l’amore sia stato raccontato, celebrato e immortalato dai grandi autori di ogni epoca.

Il percorso spazierà dai classici greci e romani fino ai giorni nostri, rivelando le molteplici sfaccettature dell’amore: dalla passione travolgente dei poeti romantici alla dolcezza degli innamorati shakespeariani, passando per le tribolazioni dantesche e le tormentate relazioni ottocentesche, fino alle storie moderne che riflettono le complessità del cuore umano.

La serata sarà un tributo alle più grandi storie d’amore della letteratura, offrendo al pubblico un’immersione nelle emozioni e una comprensione più profonda di come l’amore sia stato interpretato e vissuto attraverso i secoli.

Marina Cioppa spiega:

L’idea alla base di ‘Lezioni da palco’ è semplice: portare sul palcoscenico temi complessi e renderli accessibili e affascinanti per tutti. Voglio che il pubblico si senta parte di un dialogo, di una riflessione collettiva che abbraccia storia, letteratura e società. È un invito a riscoprire la bellezza del sapere attraverso la forza evocativa del teatro.

Lezioni da palco offre un’esperienza unica che intreccia narrazione, approfondimento e performance teatrale.