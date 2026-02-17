Penne zucchine, gamberetti e acciughe

Ingredienti
400 grammi di penne
300 grammi di zucchine
200 grammi di gamberetti
100 grammi di passata di pomodori
6 acciughe sott’olio
1 bicchiere di vino bianco fermo
2 spicchi d’aglio
Olio EVO q.b.
Sale q.b.
Peperoncino piccante q.b.
Procedimento
Si tratta di una mia variante di una ricetta molto comune, zucchine e gamberetti, a cui ho apportato alcune modifiche.
In una padella abbastanza capiente facciamo riscaldare dell’olio e poi uniamo gli spicchi d’aglio tagliati a metà; quando si saranno imbionditi li togliamo e aggiungiamo del peperoncino piccante spezzettato, che faremo cuocere due o tre minuti.
A questo punto amalgamiamo le zucchine tagliate a pezzetti sottile, l’ideale è avere delle rondelle divise a metà, per intenderci.
Quando si saranno appassite acquisendo un bel colore dorato con una schiumarola ne prendiamo poco meno della metà, le mettiamo in un contenitore e le frulliamo con un frullatore ad immersione, tenendole da parte.
In alternativa, le possiamo grattugiare crude e farle cuocere normalmente assieme all’altra metà.
Allunghiamo il vino e aggiungiamo le acciughe sott’olio.
Il vino dovrà sfumarsi e le acciughe sciogliersi.
A questo punto possiamo versare la passata.
Regoliamo di sale, facendo attenzione a non esagerare, vista la sapidità delle acciughe.
In una pentola mettiamo a lessare la pasta in abbondante acqua salata.
Qualche minuto prima che la passata sia cotta aggiungiamo i gamberetti già sgusciati; non devono stare troppo sul fuoco, altrimenti diventano gommosi.
Scoliamo la pasta e la mettiamo in padella a saltare assieme alle zucchine che avevamo frullato e un mestolo dell’acqua di cottura della pasta.
Lasciamo amalgamare il tutto e poi impiattiamo.
Volendo possiamo spolverare leggermente con del pepe macinato al momento.
Abbiniamo un Vermentino di Gallura.
Buon appetito!
Autore Carolina Barra
Carolina Barra, impiegata in pensione, profonda conoscitrice del cibo in tutte le sue declinazioni, adora cimentarsi nei piatti tipici della tradizione e scoprirne i trucchi per poterli tramandare.