Penne zucchine, gamberetti e acciughe

Ingredienti

400 grammi di penne

300 grammi di zucchine

200 grammi di gamberetti

100 grammi di passata di pomodori

6 acciughe sott’olio

1 bicchiere di vino bianco fermo

2 spicchi d’aglio

Olio EVO q.b.

Sale q.b.

Peperoncino piccante q.b.

Procedimento

Si tratta di una mia variante di una ricetta molto comune, zucchine e gamberetti, a cui ho apportato alcune modifiche.

In una padella abbastanza capiente facciamo riscaldare dell’olio e poi uniamo gli spicchi d’aglio tagliati a metà; quando si saranno imbionditi li togliamo e aggiungiamo del peperoncino piccante spezzettato, che faremo cuocere due o tre minuti.

A questo punto amalgamiamo le zucchine tagliate a pezzetti sottile, l’ideale è avere delle rondelle divise a metà, per intenderci.

Quando si saranno appassite acquisendo un bel colore dorato con una schiumarola ne prendiamo poco meno della metà, le mettiamo in un contenitore e le frulliamo con un frullatore ad immersione, tenendole da parte.

In alternativa, le possiamo grattugiare crude e farle cuocere normalmente assieme all’altra metà.

Allunghiamo il vino e aggiungiamo le acciughe sott’olio.

Il vino dovrà sfumarsi e le acciughe sciogliersi.

A questo punto possiamo versare la passata.

Regoliamo di sale, facendo attenzione a non esagerare, vista la sapidità delle acciughe.

In una pentola mettiamo a lessare la pasta in abbondante acqua salata.

Qualche minuto prima che la passata sia cotta aggiungiamo i gamberetti già sgusciati; non devono stare troppo sul fuoco, altrimenti diventano gommosi.

Scoliamo la pasta e la mettiamo in padella a saltare assieme alle zucchine che avevamo frullato e un mestolo dell’acqua di cottura della pasta.

Lasciamo amalgamare il tutto e poi impiattiamo.

Volendo possiamo spolverare leggermente con del pepe macinato al momento.

Abbiniamo un Vermentino di Gallura.

Buon appetito!