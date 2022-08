La cerimonia il 31 agosto a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Pegaso per lo sport a ‘Corri la Vita’ che compie 20 anni.

Il progetto, nato nel 2003 per aiutare le donne colpite da tumore al seno e finanziare progetti di prevenzione, diagnosi precoce e cura, torna infatti in strada il prossimo 2 ottobre, dopo due anni in versione limitata causa pandemia.

Mercoledì prossimo, 31 agosto, alle 12:30 in Sala Pegaso a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, piazza Duomo 10, il Presidente della Regione consegnerà il riconoscimento al presidente dellpAssociazione Corri la Vita Onlus Bona Frescobaldi.