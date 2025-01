Pegaso d’Oro alle sorelle Bucci, sopravvissute alla Shoah

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Parla di pace tra Israele e Palestina il Presidente Eugenio Giani in occasione della consegna, assieme all’Assessore Alessandra Nardini, del Pegaso d’Oro alle sorelle Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute alla Shoah, nel corso del meeting per il Giorno della Memoria al Teatro del Maggio di Firenze.

Lo annuncia Giani, spiegando di aver preso spunto proprio dalle parole di Tatiana, che ricevendo il massimo riconoscimento della Regione Toscana ha tenuto a commentare:

occorre lavorare per la pace fra Palestina e Israele, le scena di Gaza non si devono più proporre davanti ai nostri occhi.

Giani aggiunge:

Le parole del presidente arrivano subito dopo la cerimonia di consegna, che Giani definisce ‘toccante’.

Il Presidente aggiunge:

La testimonianza di Andra e Tatiana Bucci è qualcosa di straordinario che ci aiuta a diffondere quella cultura della memoria da cui noi dobbiamo partire, con i 2.000 ragazzi che oggi erano qui, ma con tutti quelli che sono a scuola, che sono nelle case, per dare alle nuove generazioni il senso di ciò che non deve più accadere.

Il Presidente, poi torna a mettere in evidenza quanto importante sia il Treno della Memoria con le studentesse e gli studenti.

Niente come un viaggio nei luoghi, nei campi di concentramento e sterminio di Auschwitz – Birkenau, scuote le coscienze.

Abbiamo destinato risorse in bilancio e stiamo pensando di organizzarlo per primavera, perché riteniamo che sia una delle forme di educazione alla cultura della memoria più efficaci, per creare quella catena che poi porti non solo la Regione, che per prima ha iniziato e ha sviluppato edizioni a livello biennale, ma anche tutte le altre istituzioni, comuni, associazioni, a poter vivere questa esperienza.