Pedone ucciso su Tuscolana, D’Amato: Piano sicurezza passaggi pedonali

Il Consigliere: ‘Evitare altre vittime innocenti’
Riceviamo e pubblichiamo.
Roma conta un nuovo pedone ucciso da un pirata della strada mentre attraversava la Tuscolana.
Serve un piano straordinario di messa in sicurezza dei passaggi pedonali, Roma è una delle città con più pedoni uccisi.
Il Sindaco e la Giunta hanno annunciato un piano di messa in sicurezza dei passaggi pedonali, ora si tratta di agire subito per evitare altre vittime innocenti.
Lo dichiara il Consigliere regionale di Azione e promotore della legge Lazio Strade Sicure, Alessio D’Amato.