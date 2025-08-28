Home Lazio Regione Lazio Pedone ucciso su Tuscolana, D’Amato: Piano sicurezza passaggi pedonali

Pedone ucciso su Tuscolana, D’Amato: Piano sicurezza passaggi pedonali

Di
Redazione
-
pedone ucciso

Il Consigliere: ‘Evitare altre vittime innocenti’

Riceviamo e pubblichiamo.

Roma conta un nuovo pedone ucciso da un pirata della strada mentre attraversava la Tuscolana.

Serve un piano straordinario di messa in sicurezza dei passaggi pedonali, Roma è una delle città con più pedoni uccisi.

Il Sindaco e la Giunta hanno annunciato un piano di messa in sicurezza dei passaggi pedonali, ora si tratta di agire subito per evitare altre vittime innocenti.

Lo dichiara il Consigliere regionale di Azione e promotore della legge Lazio Strade Sicure, Alessio D’Amato.

Autore Redazione

