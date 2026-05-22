Pecoraro sul traffico illecito di rifiuti tra Napoli e Caserta

L’Assessore: ‘Legalità e tutela del territorio restano priorità fondamentali’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

In riferimento all’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che ha portato all’esecuzione di misure cautelari e sequestri nell’ambito di un’indagine sul traffico illecito di rifiuti tra le province di Napoli e Caserta, l’Assessore all’Ambiente Claudia Pecoraro esprime apprezzamento per il lavoro svolto dagli investigatori e dalle autorità competenti.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini delle Forze dell’ordine, alla magistratura e a tutti coloro che quotidianamente operano per la tutela dell’ambiente, della salute pubblica e della legalità. Azioni come quella portata avanti in queste ore rappresentano un segnale importante di attenzione verso il territorio e verso le cittadine e i cittadini. Il rispetto dell’ambiente e delle regole deve continuare a rappresentare un punto centrale dell’azione istituzionale. È fondamentale promuovere una cultura della sostenibilità, della responsabilità condivisa e della collaborazione tra enti, imprese sane e comunità locali.

L’Assessore ribadisce, inoltre, l’importanza di proseguire lungo il percorso della prevenzione, dei controlli e della valorizzazione del territorio: