Pecoraro sul traffico illecito di rifiuti tra Campania e Puglia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La vasta operazione condotta questa mattina dai Carabinieri del NOE di Napoli e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari rappresenta un ulteriore e importante colpo inferto alle organizzazioni criminali che continuano ad arricchirsi devastando l’ambiente e mettendo a rischio la salute delle cittadine e dei cittadini.

Lo dichiara l’Assessore all’Ambiente della Regione Campania, Claudia Pecoraro, commentando il blitz che ha portato all’esecuzione di 19 misure cautelari nell’ambito di un’indagine sul traffico illecito di rifiuti speciali tra Campania e Puglia.

Pecoraro prosegue:

Desidero esprimere il mio plauso e il mio ringraziamento alla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, ai Carabinieri del NOE di Napoli, alle Forze dell’ordine e a tutto il comparto investigativo impegnato quotidianamente nel contrasto ai reati ambientali.

Operazioni come questa dimostrano che il lavoro di controllo e repressione sta diventando sempre più incisivo ed efficace.

Negli ultimi mesi stiamo assistendo a un aumento significativo delle operazioni contro il traffico illecito di rifiuti e contro le ecomafie.

È il segnale concreto di una presenza forte dello Stato e di una crescente attenzione verso la tutela del territorio e della salute pubblica.

Ma non possiamo abbassare la guardia: occorre continuare a investire nella prevenzione, nei controlli, nella tracciabilità dei rifiuti e nella collaborazione tra istituzioni.

La difesa dell’ambiente è una priorità assoluta. La Regione Campania continuerà a sostenere ogni azione utile a contrastare l’illegalità ambientale e a promuovere una cultura della legalità e della sostenibilità.

Chi inquina e distrugge il nostro patrimonio naturale deve sapere che troverà una risposta ferma e determinata da parte delle istituzioni.