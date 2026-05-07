Pecoraro sui volantini omotransfobici all’Università di Salerno

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Quanto accaduto all’Università di Salerno è grave e non può essere minimizzato. Distribuire volantini che definiscono le persone omosessuali “contro natura” o “impure” non significa esprimere un’opinione: significa colpire la dignità delle persone e alimentare odio e discriminazione.

Messaggi del genere feriscono, creano paura e isolamento, soprattutto tra le ragazze e i ragazzi più giovani. E sappiamo bene quanto l’omotransfobia possa trasformarsi dalle parole ai fatti.

È ancora più grave che tutto questo sia avvenuto in un luogo che dovrebbe rappresentare libertà, crescita e confronto.

Una società civile si riconosce dalla capacità di proteggere la dignità umana. Nessunə deve sentirsi sbagliatə o meno degnə di rispetto per ciò che è. Le istituzioni hanno il dovere di reagire ogni volta che l’odio prova a presentarsi come verità.