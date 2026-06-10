Pecoraro su incendio nell’area del campo rom di Scampia a Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Stiamo seguendo costantemente l’evolversi della situazione attraverso ARPA Campania e gli enti competenti impegnati nelle attività di controllo e monitoraggio.

Lo dichiara l’Assessore all’Ambiente della Regione Campania, Claudia Pecoraro.

Desidero ringraziare la Protezione Civile, l’Assessora Fiorella Zabatta, il corpo dei Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e il personale tecnico di ARPA Campania per il tempestivo intervento e per il lavoro che stanno svolgendo ancora in queste ore.

Secondo le informazioni diffuse da Arpa Campania, sono stati immediatamente avviati gli accertamenti ambientali e attivate le procedure di monitoraggio previste per eventi di questo tipo.

Dai primi dati disponibili non sono emersi valori anomali nelle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria della città di Napoli riconducibili all’incendio. Restano comunque in corso le verifiche e i campionamenti necessari ad approfondire tutti gli aspetti dell’evento.

La Regione Campania continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione, garantendo il massimo supporto alle attività svolte da ARPA Campania e dagli altri enti coinvolti.

La tutela dell’ambiente e della salute delle cittadine e dei cittadini resta una priorità assoluta e ogni valutazione sarà condotta sulla base dei dati scientifici e degli esiti degli accertamenti tecnici che verranno resi disponibili nei prossimi giorni.