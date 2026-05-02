Pecoraro su incendio alla discarica di Macchia Soprana a Serre (SA)

L’Assessore: ‘La situazione è sotto controllo’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

L’Assessore all’Ambiente Claudia Pecoraro segue con attenzione quanto accaduto nella mattina del 30 aprile presso la discarica di Macchia Soprana, nel Comune di Serre ed esprime vicinanza alle cittadine e ai cittadini del territorio.

L’incendio, che ha interessato un’area circoscritta dell’impianto, è stato prontamente gestito dai Vigili del Fuoco, consentendo di contenere le fiamme e limitare i rischi.

L’Assessore Pecoraro dichiara:

Ho seguito personalmente la vicenda sin dalle prime ore, in costante contatto con gli enti competenti. La situazione è sotto controllo e tutte le strutture sono al lavoro per garantire la sicurezza dell’area e della popolazione.

Sono in corso le verifiche tecniche e i monitoraggi ambientali per accertare le cause dell’accaduto e valutare eventuali impatti.

Pecoraro conclude: