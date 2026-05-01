Pecoraro: Stanziate risorse stipendi lavoratori CUB NA-CE

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Con l’approvazione del debito fuori bilancio abbiamo stanziato le risorse necessarie per finanziare il progetto e garantire il pagamento delle lavoratrici e dei lavoratori del Consorzio Unico di Bacino Napoli-Caserta, che da mesi attendevano lo stipendio.