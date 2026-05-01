Pecoraro: Stanziate risorse stipendi lavoratori CUB NA-CE

L’Assessore: Ora la liquidazione in tempi rapidi
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.
Con l’approvazione del debito fuori bilancio abbiamo stanziato le risorse necessarie per finanziare il progetto e garantire il pagamento delle lavoratrici e dei lavoratori del Consorzio Unico di Bacino Napoli-Caserta, che da mesi attendevano lo stipendio.
Lo dichiara l’Assessore all’Ambiente Claudia Pecoraro.
Abbiamo fatto fino in fondo la nostra parte, assicurando la copertura finanziaria necessaria.
Ora spetta al commissario procedere alla liquidazione delle spettanze: ci auguriamo che ciò avvenga in termini brevissimi, per dare risposte concrete e immediate a lavoratrici, lavoratori e alle loro famiglie.
Si tratta di un intervento atteso, che consente di sbloccare una situazione di forte difficoltà economica e sociale e di restituire dignità a chi ha garantito servizi essenziali per il territorio.
Continueremo a seguire con attenzione l’evoluzione della vicenda, lavorando per il pieno rispetto dei diritti di tutte e tutti e per evitare che situazioni come questa possano ripetersi.