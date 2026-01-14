Home Territorio Pecoraro: Riduzione infrazione CE rifiuti Campania importante risultato

L’Assessore: ‘Le sfide sono ancora molte e tutte aperte’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La dichiarazione dell’avvocato Claudia Pecoraro, Assessore all’Ambiente, Ciclo integrato delle acque, Politiche abitative e Pari Opportunità.

La decisione della Commissione europea di ridurre ulteriormente la sanzione rappresenta un risultato importante, frutto del lavoro serio e costante svolto dalla Regione Campania.

Sappiamo che il percorso non è concluso. Le sfide sono ancora molte e tutte aperte.

Lavoreremo accanto agli uffici competenti garantendo impegno istituzionale e politico al fine di chiudere definitivamente la procedura d’infrazione.

