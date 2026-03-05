Pecoraro: Il diritto alla casa è una priorità per la Campania

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Lo dichiara l’Avvocata Claudia Pecoraro, Assessora alle Politiche Abitative della Regione Campania, commentando il nuovo avviso per l’inserimento nell’Anagrafe del Fabbisogno Abitativo e nelle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ERP.

Il nuovo bando nasce anche dalla consapevolezza che dall’ultima procedura del 2021, ad oggi le condizioni economiche di molte famiglie sono profondamente cambiate.

I grandi eventi internazionali, l’aumento del costo della vita e la svalutazione degli stipendi hanno inciso in maniera significativa sulla capacità economica di tanti nuclei familiari.

Per questo oggi abbiamo la necessità di realizzare una nuova e più aggiornata mappatura del tessuto sociale dal punto di vista del fabbisogno abitativo, così da poter programmare interventi e politiche pubbliche capaci di rispondere in maniera concreta a esigenze che nel tempo sono mutate.

La casa rappresenta il primo presidio di sicurezza sociale: senza un’abitazione stabile è difficile costruire un percorso di autonomia, lavoro e inclusione.

Per questa ragione la Regione Campania sceglie di investire con determinazione nelle politiche abitative, sostenendo i nuclei familiari che ne hanno più bisogno e costruendo comunità più giuste e solidali.