Pecoraro a ‘Progetto Fuoco 2026’

L’Assessore: ‘La qualità dell’aria è una delle grandi sfide del nostro tempo’
Nei giorni scorsi ho partecipato, presso la Fiera di Verona, a ‘Progetto Fuoco’ con una consapevolezza chiara: la qualità dell’aria è una delle grandi sfide del nostro tempo.
Non è un tema astratto, è salute pubblica, giustizia ambientale, diritto al futuro.
Le nuove soglie europee che entreranno in vigore nel 2030 impongono limiti molto più stringenti e oggi sappiamo che il loro rispetto presenta criticità serie, soprattutto nei territori più fragili.
Qui ho visto però anche la risposta: innovazione tecnologica, impianti sempre più efficienti, soluzioni capaci di ridurre drasticamente le emissioni.
Come Assessora della Regione Campania credo che il compito della politica sia accompagnare questo cambiamento, governarlo, renderlo possibile e socialmente sostenibile.
Non esiste sviluppo senza aria pulita e non esiste futuro se non siamo capaci di difendere ciò che ci tiene in vita: il respiro delle nostre comunità.