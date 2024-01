Peccioli (PI) al concorso ‘Il Borgo dei Borghi’ su Rai3

L’11 gennaio conferenza stampa di presentazione a Palazzo Strozzi Sacrati

È Peccioli, in provincia di Pisa, a rappresentare la Toscana al concorso Il Borgo dei Borghi’. Il paese dell’Alta Valdera è l’unico comune della regione a partecipare all’iniziativa in onda su Rai3 e che ha come media partner Il Tirreno.

Il viaggio alla scoperta di Peccioli ha aperto, il 7 gennaio, la prima puntata del 2024 della trasmissione Kilimangiaro condotta da Camila Raznovich.

La sfida è fra i 20 luoghi più belli e caratteristici della penisola che saranno raccontati nelle varie puntate della trasmissione, fino all’apertura delle votazioni il 25 febbraio e il verdetto finale previsto per Pasqua.

Dell’iniziativa si parlerà domani 11 gennaio alle ore 12:00 nel corso di una conferenza stampa a cui parteciperanno il Presidente Eugenio Giani, il Sindaco di Peccioli Renzo Macelloni e il Vicedirettore de Il Tirreno Cristiano Marcacci e che si terrà nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10, a Firenze.