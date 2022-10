PE su trasporto aereo: graduale ritorno alla situazione pre-pandemia

Per rispecchiare l’aumento del traffico aereo, il PE ha aggiornato le norme sugli slot di decollo e atterraggio per le compagnie, mantenendo alcune eccezioni introdotte durante la pandemia

A causa della ripresa della domanda di traffico aereo, i deputati hanno stabilito un percorso verso il graduale ritorno alle regole “use it or lose it”, “obbligo di utilizzo”, sull’assegnazione degli slot negli aeroporti UE, sospese da marzo 2020 a marzo 2021 a causa della pandemia.

Il testo legislativo è stato approvato con 457 voti in favore, 3 contrari e 3 astensioni.

A partire dal 30 ottobre 2022, le compagnie aeree dovranno utilizzare il 75% degli slot di decollo e atterraggio previsti, rispetto all’80% richiesto prima della pandemia, per poterli mantenere anche nella stagione successiva. Per la stagione estiva 2023, scatterà il requisito standard dell’80% di utilizzo degli slot.

Il Parlamento ha inoltre approvato alcune eccezioni per giustificare il mancato utilizzo degli slot in caso di eventi con effetto dirompente sul trasporto aereo quali le emergenze epidemiologiche, i disastri naturali o i disordini politici diffusi.

La Commissione europea potrà anche decidere di ridurre il valore minimo di utilizzo degli slot nel caso in cui i livelli di traffico aereo scendano, per due settimane consecutive, al di sotto dell’80%, rispetto ai dati del 2019, a causa della COVID-19, di un’altra situazione epidemiologica o come conseguenza diretta della guerra della Russia contro l’Ucraina.

Inoltre, le nuove norme consentiranno di ripristinare, quando sarà possibile, la connettività aerea tra l’UE e l’Ucraina. A tale fine, occorrerà ad esempio un periodo di ripristino di 16 settimane prima che i requisiti per l’utilizzo degli slot diventino nuovamente applicabili una volta riaperto lo spazio aereo ucraino.

I deputati hanno stabilito tali misure di sostegno per due stagioni, dal 30 ottobre 2022 al 28 ottobre 2023.

Citazione

Il relatore Dominique Riquet (Renew, FR) ha dichiarato:

Il Parlamento europeo, che difende l’uso ottimale delle infrastrutture esistenti, la connettività, la fluidità dei trasporti e l’accesso dei cittadini a offerte competitive, ha approvato oggi un ritorno graduale alle regole operative standard per gli slot aeroportuali, mantenendo la flessibilità in un mercato che rimane incerto a causa della situazione epidemiologica e dell’aggressione militare russa. Tuttavia, il ritorno a un livello più elevato di utilizzo slot, favorito dalle incoraggianti previsioni di traffico per la prossima stagione invernale, era necessario per garantire il buon funzionamento del settore aereo.

Prossime tappe

Parlamento e Consiglio si sono consultati informalmente prima del voto. Ora che i deputati hanno dato il loro via libera, anche il Consiglio dovrà approvare le norme, che entreranno in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Contesto

Secondo le stime di Eurocontrol, entro ottobre 2022 i livelli di traffico aereo raggiungeranno tra l’83% (scenario basso) e il 95% (scenario alto) dei livelli pre-COVID.