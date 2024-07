PE, Rocca: Congratulazioni ad Antonella Sberna per ruolo istituzionale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

A nome mio e di tutta la Giunta regionale rivolgo le più sentite congratulazioni ad Antonella Sberna, che in queste ore è stata eletta VICEPRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO.

Grazie alla sua passione per la politica e al suo impegno amministrativo, da oggi il Lazio potrà contare su Antonella Sberna per essere rappresentato in Europa.

Sono sicuro che con la sua preparazione sarà in grado di svolgere al meglio l’importante ruolo istituzionale che è stata chiamata a ricoprire.