PE, Metsola lancia campagna ‘Generatori di speranza’ per l’Ucraina

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

Per aiutare gli ucraini a superare il rigido inverno, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e Dario Nardella, Sindaco di Firenze e Presidente di Eurocities – la rete delle oltre 200 città più grandi d’Europa – hanno presentato mercoledì 23 novembre l’iniziativa ‘Generatori di speranza’ che invita le città europee a fornire ai cittadini ucraini generatori di corrente e trasformatori.

Questi generatori contribuiranno a mantenere in funzione le strutture essenziali del Paese, fornendo energia a ospedali, impianti di approvvigionamento idrico, centri di soccorso, rifugi, antenne telefoniche e altro ancora.

A causa della guerra della Russia contro l’Ucraina e dei continui attacchi alle infrastrutture civili critiche, che violano il diritto internazionale e umanitario, più del 30% delle centrali elettriche ucraine sono state danneggiate o distrutte, lasciando milioni di ucraini senza elettricità.

Durante la conferenza stampa, la Presidente Roberta Metsola ha dichiarato:

Il Parlamento e l’UE hanno dimostrato una notevole solidarietà con l’Ucraina sul fronte umanitario, militare e finanziario. Ora hanno bisogno di sostegno concreto per superare l’inverno.

Dario Nardella, Sindaco di Firenze e Presidente di Eurocities, ha detto:

Fin dall’inizio della guerra, Eurocities si è mobilitata per sostenere l’Ucraina. Il 19 agosto abbiamo firmato a Kiev un memorandum d’intesa per sostenere la ricostruzione sostenibile dell’Ucraina.

Ora ci coordineremo con oltre 200 grandi città insieme alle nostre organizzazioni partner e, con la Presidente Metsola, faremo tutto il possibile per offrire un aiuto diretto al popolo ucraino.

La prossima settimana, in occasione della nostra annuale ‘Piattaforma di Cooperazione Eurocities’ a Vienna, presenteremo in dettaglio l’iniziativa alle oltre 80 città partecipanti. In qualità di Sindaci, i miei colleghi e io conosciamo l’importanza dei servizi locali.

Lanciando questo appello diretto alle città per unirsi e aiutare l’Ucraina donando generatori e trasformatori, possiamo contribuire a garantire che le città ucraine siano in grado di gestire al meglio la loro vita quotidiana.

Dobbiamo agire immediatamente: l’inverno è alle porte, mancano elettricità e gas, non c’è tempo da perdere.