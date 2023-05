PE, anteprima sessione plenaria del 8 – 11 maggio 2023, Strasburgo

Briefing

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

Martedì 9 maggio, dalle 10:30 alle 12:00, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz si confronterà con i deputati sulle sfide e il futuro dell’Europa.

Martedì 9 maggio, i deputati approveranno la loro posizione negoziale su nuove norme che mirano a migliorare le informazioni ambientali dei prodotti e farli durare più a lungo.

Martedì mattina 9 maggio, i deputati discuteranno con la Commissione e la Presidenza del Consiglio le proposte presentate la scorsa settimana per riformare il patto di stabilità e crescita.

Mercoledì 10 maggio alle 9:00, i deputati discuteranno del ruolo degli agricoltori nella transizione ecologica e di come sostenere il settore agricolo in modo più efficace.

I deputati discuteranno lunedì e voteranno martedì la loro posizione su una nuova legge per ridurre le emissioni di metano del settore energetico.

L’Unione europea si appresta a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne, in linea con il parere della Corte di giustizia del 2021.

I deputati metteranno in guardia sull’impatto dell’aumento degli oneri finanziari per i prestiti effettuati per finanziare il Piano di ripresa, che mette a rischio i programmi chiave UE.

I deputati discuteranno di come evitare un’escalation delle ostilità che potrebbero avere implicazioni di vasta portata per la regione dell’Africa orientale.