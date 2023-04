PE, anteprima sessione plenaria del 17 – 20 aprile 2023, Strasburgo

Briefing

I deputati voteranno in via definitiva la riforma del sistema di scambio delle quote emissioni, il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e il Fondo sociale per il clima.

I deputati discuteranno lunedì e voteranno mercoledì una nuova legge che obbligherà le aziende a garantire che i prodotti venduti nell’UE non provengano da terreni deforestati.

Il Parlamento discuterà la risposta dell’UE alle crescenti sfide globali derivanti da una Cina più repressiva e assertiva.

Mercoledì mattina, i deputati discuteranno la decisione della Corte penale internazionale di emettere un mandato d’arresto per il Presidente russo Vladimir Putin.

Mercoledì alle 10:30, il Primo ministro lussemburghese Xavier Bettel si confronterà con i deputati sulle sfide e il futuro dell’Europa.

Mercoledì, il Parlamento voterà una risoluzione che valuterà le sfide che il paese candidato all’adesione all’UE deve affrontare.

Il Parlamento potrebbe dare il via libera ai mandati negoziali sulla riforma del sistema di asilo dell’UE e sulle misure per facilitare la migrazione legale.

I deputati dovrebbero approvare in via definitiva le prime norme UE sulla tracciabilità dei trasferimenti di cripto-asset per contrastare riciclaggio e altri crimini.

Martedì, i deputati adotteranno la loro posizione negoziale su misure volte a migliorare l’etichettatura dei prodotti, farli durare più a lungo e porre fine alle indicazioni ingannevoli.