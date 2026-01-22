Paycare, accordo in Regione Toscana

Incentivi e formazione per lavoratori sedi toscane

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Regione mette mano alle politiche attive del lavoro e di formazione per favorire il reinserimento collettivo dei 53 dipendenti di Konecta Paycare, società in liquidazione e già in cassa integrazione straordinaria per cessazione attività.

È quanto prevede l’accordo di progetto sottoscritto oggi al tavolo convocato da Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani.

L’azienda, già attiva nel fornire servizi ad altre società nel settore costumer care, ha sottoscritto l’accordo con organizzazioni sindacali, Rsu e Regione per favorire il recupero lavorativo dei dipendenti coinvolti nelle sedi toscane di Monteriggioni (SI) e Sesto Fiorentino (FI).

Le misure indicate dall’accordo sono quelle previste dal Programma GOL, nel percorso di ‘riqualificazione collettiva’: comprendono vari interventi tra i quali l’aggiornamento professionale e qualifica professionale, anche con attestazioni di frequenza, certificazione di competenze e rilascio di qualifica professionale.

Valerio Fabiani dichiara:

Ho voluto essere qui oggi per significare ancora una volta l’interesse e il ruolo della Regione. In una situazione difficile, come questa, interveniamo con gli strumenti che abbiamo costruito alla luce dell’esperienza dei tavoli di crisi e nel confronto con tutti i protagonisti, a cominciare dalle organizzazioni sindacali.

Ad assistere il Consigliere di Giani le strutture di Unità di crisi e Arti di Firenze e Siena. La Regione ha monitorato costantemente la vicenda Paycare con un tavolo di salvaguardia tuttora aperto e con tutti gli strumenti utili per la risoluzione della vertenza.