‘Paw Chew Go Festival’ a BASE Milano

Il 6 e 7 maggio 2023 torna l’appuntamento con il più grande evento di illustrazione di Milano con 200 illustratori, artisti e creativi e un ricco palinsesto di incontri, mostre, workshop, momenti musicali

e un’asta benefica a sostegno di Fondazione AIRC

Al via sabato 6 e domenica 7 maggio 2023 l’ottava edizione di ‘Paw Chew Go Festival’, il più grande evento di illustrazione di Milano che porta 200 illustratori, artisti, creativi ed editori professionisti di fama internazionale negli spazi di BASE Milano.

Dopo il grande successo del 2022, con oltre 10.000 visitatori, ‘Paw Chew Go Festival’ torna con un’edizione ricca di appuntamenti pensati per avvicinare il pubblico alle diverse sfaccettature del mondo dell’illustrazione, del disegno, della grafica e dell’editoria.

Accanto a una grande mostra mercato con oltre 120 illustratori che espongono i propri lavori, gli eventi collaterali includono una serie di incontri, dibattiti, presentazioni di libri illustrati e momenti di portfolio review con autorevoli voci del mondo della comunicazione: da Olimpia Zagnoli a LRNZ, da Adriano Attus a Stefano Cipolla, e poi Stefano D’Isa, Paolo Bacilieri a Emi Ligabue.

Gli incontri saranno moderati da Simone Sbarbati e Antonio Cornacchia, i libri presentati da Enea Brigatti, Livia Satriano, Giada Arena, Livia Michela Caradonna, Sarah Mazzetti e Vincenzo Filosa.

In programma anche workshop di legatoria, incisione e stampa, attività per i più piccoli e un bookshop con pubblicazioni da tutto il mondo.

Per tutto il weekend sarà possibile visitare la mostra dedicata a Eleonora Marton, illustratrice e autrice, tra poster, libri, fanzine, disegni, quilt e sculture di oggetti scartati che tratteggiano l’opera di un’artista che trasforma parole e oggetti in segni che raccontano storie.

In mostra una selezione di tavole originali e un documentario realizzato da Associazione Paciugo grazie al sostegno di IED Istituto Europeo di Design e IIF Istituto Italiano di Fotografia.

Domenica 7 maggio alle 19:30 si terrà l’importante appuntamento con l’asta benefica a sostegno di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, in ricordo di Elena Xausa, grande professionista del mondo dell’illustrazione e amica del festival che è mancata lo scorso novembre 2022.

Protagoniste dell’asta saranno le illustrazioni di Alicia Baladan, Mario Sughi, Olimpia Zagnoli, Alessandro Baronciani, Massimo Giacon, Emiliano Ponzi, Elisa Talentino. Presenta Marco Ripoldi, di Terzo Segreto di Satira.

Infine, la programmazione musicale di sabato 6 maggio è firmata da MI AMI e prevede dalle 20.30 concerti e dj set accompagnati da performance di live painting degli artisti Tuttotonno, Sara Priorelli e Sarah Mazzetti.

