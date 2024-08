Paupisi (BN), si alza il sipario sulla Sagra del Cecatiello 2024

Il ricco programma della 51a edizione

Riceviamo e pubblichiamo.

Oggi venerdì 23 agosto a Paupisi, grazioso borgo ai piedi del Taburno, si alza il sipario sul ‘Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 51a Sagra del Cecatiello’ in programma fino a domenica 25 agosto 2024 organizzata dalla Pro Loco di Paupisi in collaborazione con il Comune di Paupisi e con il patrocinio della Provincia di Benevento, Parco Regionale Taburno – Camposauro, GAL Taburno, CIA, Coldiretti e UNPLI Provinciale.

A fare da ‘contorno’ ai tre stand enogastronomici allestiti in tre punti del paese ci saranno diversi spettacoli musicali e non solo.

Un evento che ha superato il mezzo secolo di vita che anno dopo anno va a migliorare sempre più.

Tante le prelibatezze che si troveranno agli stand enogastronomici allestiti in tre punti del paese con un ricco menu: cecatiello al ragù o al pomodorino fresco, la rinomata padellaccia paupisana, lo spezzatino, le patatine, la squisita montanara e i peperoni imbottiti. Il tutto annaffiato dagli ottimi vini delle cantine partner della manifestazione.

Alle ore 18:00 di oggi, venerdì, in piazza Don Tommaso Boscaino ci sarà il convegno sui grani antichi in collaborazione con Cia e Coldiretti, poi sarà consegnato il 2° premio Cecatiello d’Oro e al termine il taglio del nastro per la inaugurazione della sagra con fuochi d’artificio e la partecipazione della street band ‘R’Viennr Marching Band’, che fino alle ore 23:00 girerà nel circuito sagra con melodie funky & world music insieme ai trampolieri della Compagnia dei Saltimbanchi.

In via G.B. Bianco dalle 21:50 alle 22:10 spettacolo comico con Jiuluis e Pipos e dalle 22:00 alle 24.00 a piazza Roma Jazz/Blues con il sax di Gianni Di Iorio, mentre in piazza don Tommaso Boscaino latin e world music con ‘Lando cafè’, in piazza G. De Marco musica popolare con i ‘Janua’, in via Italia dalle 22:00 alle 22:30 spettacolo di fuoco con la Compagnia dei Saltimbanchi e in via G. Bianco dalle 22:30 si continua con lo spettacolo comico di ‘Jiuluis e Pipos’.

Alle ore 23:00 nuovo spettacolo di fuochi in via Italia. Poi dalla mezzanotte ritorna in piazza IV novembre ‘Cecatiello Dance’ con Dj set, per ballare con musica coinvolgente.

Per tutti e tre i giorni ci sarà anche l’attesissima Fiera del Bagagliaio nella centralissima via G .B. Bianco, dedicata agli espositori privati dove si possono trovare un’immensa quantità di mercanzia, dagli accessori più usuali per la casa, all’abbigliamento, ai libri, ai mobili, agli oggetti più strani e disparati ed ancora ad ogni forma di arte, antiquariato e progetti originali esposti solo ed unicamente nel bagagliaio dell’auto. Un evento unico nel suo genere!

Tutte le sere, dalle ore 19:00, stand gastronomici aperti con sei punti cassa dove si potrà pagare anche tramite POS.

Dunque da oggi a domenica 25 agosto il ‘Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 51a Sagra del Cecatiello’ è realtà.

Sulle pagine Facebook della Pro Loco di Paupisi e del Comune di Paupisi si può restare aggiornati sul programma completo del Festival.