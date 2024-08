Paupisi (BN), continua lo show enogastronomico

Successo per la serata inaugurale del Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 51a Sagra del Cecatiello’

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo il boom di ieri sera, venerdì 23 agosto, di enoturisti che hanno invaso Paupisi, grazioso borgo ai piedi del Taburno, per la prima giornata del ‘Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 51a Sagra del Cecatiello’ organizzata dalla Pro Loco di Paupisi in collaborazione con il Comune di Paupisi e con il patrocinio della Provincia di Benevento, Parco Regionale Taburno – Camposauro, GAL Taburno, CIA, Coldiretti e UNPLI Provinciale ci si prepara per la nuova esplosione di buongustai che invaderanno Paupisi questa sera.

Un evento che quest’anno taglia 51 anni e che anno dopo anno va a migliorare sempre più.

Tante le prelibatezze che anche stasera si troveranno negli stand enogastronomici allestiti in tre punti del paese con un ricco menu: cecatiello al ragù o al pomodorino fresco, la rinomata padellaccia paupisana, lo spezzatino, la braciola, le patatine, la squisita montanara e i peperoni imbottiti. Il tutto annaffiato dagli ottimi vini delle quattro cantine partner della manifestazione.

Questa sera gli stand apriranno alle ore 19:00 e il sipario degli spettacoli si alzerà con la street band ‘R’Viennr Marching Band’, che, fino alle ore 23:00, girerà nel circuito sagra con melodie funky & world music insieme ai trampolieri della Compagnia dei Saltimbanchi.

In via Italia, invece, spazio per i piccoli buongustai alle ore 21:40 con il Clown che si alternerà con lo spettacolo del mago per poi ritornare con la Compagnia dei Saltimbanchi ed il mago fino alle 23:40.

In largo G. De Marco ci sarà il ‘gigante’ del liscio ‘Rocco e la sua fisarmonica’, mentre in via G. B. ‘Bianco dalle 21:45 spettacolo di fuoco con l’associazione ‘Liu.Bo’, che intratterrà i curiosi buongustai fino alle 23:30, naturalmente con qualche pausa tra un numero e l’altro. Poi dalla mezzanotte in Largo G. De Marco il grande show di Radio Company in Action.

Tutti i giorni ci sarà la Fiera del Bagagliaio, dedicata agli espositori privati dove si possono trovare un’immensa quantità di mercanzia, dagli accessori più usuali per la casa, all’abbigliamento, ai libri, ai mobili, agli oggetti più strani e disparati ed ancora ad ogni forma di arte, antiquariato e progetti originali esposti solo ed unicamente nel bagagliaio dell’auto. Un evento unico nel suo genere.

Sulle pagine Facebook della Pro Loco di Paupisi e del Comune di Paupisi si può restare aggiornati sul programma completo del Festival.

Che dire?

Paupisi per tre giorni oltre a trasformarsi in un ristorante all’aperto sarà il centro di musica, cultura, arte, divertimento e buona cucina.