Patrocini Consiglio regionale Lombardia Provincia per Provincia

Romani: ‘Non sono solo eventi, ma esperienze che rafforzano i senso di appartenenza alla nostra Regione’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Sono 12 i patrocini approvati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a sostegno di iniziative che si svolgeranno tra giugno e dicembre nelle Province lombarde.

Manifestazioni sportive, gare di ciclismo vintage, raduni per appassionati di auto, rassegne musicali ed eventi dedicati alla solidarietà.

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani sottolinea:

Questi eventi non sono semplici spettacoli o momenti di intrattenimento, ma vere e proprie esperienze di comunità che rafforzano il senso di appartenenza alla nostra Lombardia.

Bergamo

Dal 20 al 21 giugno a Bergamo si terrà la 32esima edizione della ‘Festa Europea della Musica Bergamo 2026’, organizzata dall’Associazione Cinema e Arte. Un appuntamento dedicato al tema ‘La voce nei luoghi’, con un focus sulla musica corale.

L’evento trasformerà la città, inclusa la Città Alta, in un palcoscenico per valorizzare identità e territori. Un fitto calendario di eventi diffusi con l’obiettivo di coinvolgere soprattutto i giovani.

Domenica 21 giugno con partenza dal suggestivo Palazzo Visconti di Brignano Gera d’Adda si terrà l’undicesima edizione della classica ciclostorica ‘Tra Borghi e Castelli’. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del ciclismo vintage.

Sono previsti tre percorsi: Vintage 70km, Corto 30km, Family 10km, per unire ciclismo d’epoca, storia e paesaggi bergamaschi, con partenze previste tra le 8 e le 10,15.

Cremona

Dal 12 al 14 giugno il centro storico di Crema si trasformerà in una palestra a cielo aperto grazie all’evento ‘Sportivamente – Festival dello Sport di Crema’. un grande evento che coinvolge tutte le associazioni sportive del territorio dedicato alla promozione della pratica sportiva e alla possibilità, per cittadini di tutte le età, di sperimentare direttamente diverse discipline.

Dal 19 al 21 giugno a Pandino si terrà il più grande raduno annuale internazionale di FIAT Panda al mondo ‘Panda a pandino’. L’evento richiama migliaia di appassionati con le loro utilitarie da tutta Europa. Un’opportunità per conoscere le eccellenze gastronomiche locali, il patrimonio monumentale e i territori limitrofi.

Monza e Brianza

Dal 21 al 24 maggio a Concorezzo torna il tradizionale appuntamento annuale con la ’14a Festa dello Sport’. Presso il parco di Villa Zoia saranno protagonisti lo sport, l’inclusione e il divertimento con quattro giorni di gare, esibizioni, giochi per bambini e attività per tutte le età. Un evento pensato per i ragazzi dai 3 ai 18 anni che vede la collaborazione di tutte le associazioni sportive del territorio.

Dal 22 al 24 maggio a Brugherio si festeggerà la ‘Festa della Lombardia’. Tre giorni dedicati alla valorizzazione e al sostegno delle tradizioni culturali ed enogastronomiche lombarde, presso l’area feste di Brugherio.

Lo spazio, attrezzato con cucine, ospiterà cene con menu tipico lombardo; sarà inoltre allestita un’area spettacoli per esibizioni di gruppi tradizionali e un’area convegni destinata a seminari sulla cultura e le tradizioni locali.

In aggiunta, in collaborazione con un’associazione sportiva del territorio, nella mattinata di domenica si terrà una corsa non competitiva tradizionale denominata ‘Dei Mulini’, con passaggio presso il vecchio mulino di Brugherio e ristoro finale con specialità tipiche presso l’area feste.

Milano

Dal 19 al 31 maggio a Milano Ebano Onlus organizza ‘Ezio Bosso. La Musica’, un evento che vuole valorizzare e diffondere l’eredità artistica e umana del compositore, promuovendo la musica come strumento di incontro e condivisione e trasmettendo valori di resilienza e speranza.

In programma un concerto del ZERØ Piano Trio, con esecuzione di opere di Bosso, affiancato da una mostra fotografica di Bruno Lucchi che ne racconta la dimensione artistica e personale.

Dal 6 al 30 giugno circa 90 istituti penitenziari lombardi, in collaborazione con il Ministero della Giustizia, saranno coinvolte nel progetto dell’Associazione Bambini Senza Sbarre di Milano ‘La Partita con Mamma e Papà’.

Una serie di partite di calcio che mirano a mantenere il legame affettivo tra i genitori detenuti e i propri figli attraverso il gioco e lo sport, nell’ambito della campagna europea ‘Non un mio crimine ma una mia condanna’.

Varese

Una vera e propria vetrina di realtà associative locali che operano con un obiettivo comune: offrire sostegno concreto alle persone in condizioni di fragilità economica: è questa l’iniziativa ‘Curiamo la vita costruiamo la speranza’, organizzata dall’Associazione Banco di Solidarietà Alimentare Nonsolopane Onlus di Varese, in programma dal 15 al 16 maggio.

L’edizione di quest’anno pone un focus specifico su due emergenze sempre più rilevanti: la povertà sanitaria e la povertà alimentare. Venerdì 15 maggio è in programma un incontro dedicato alle povertà sanitarie presso la sala convegni di Villa Recalcati alle ore 18:00.

Sabato 16 maggio si terrà la cena solidale ‘Aggiungi un pasto a tavola’ e una lotteria in via Francesco Crispi, 4, a Varese dalle ore 20:00.

Dal 30 giugno al 31 dicembre, si svolgerà nella Provincia di Varese la rassegna ‘TRACCE – incontri che lasciano il segno – Rassegna di serate a tema sull’outdoor e la sostenibilità’. Il programma prevede un calendario di incontri pubblici che coinvolgeranno atleti, esploratori, imprenditori, registi, promotori di progetti ambientali e associazioni impegnate nella valorizzazione del territorio. Tra i principali temi proposti: il racconto di progetti di esplorazione e valorizzazione territoriale, come percorsi escursionistici di lunga percorrenza finalizzati alla scoperta del patrimonio paesaggistico e naturalistico locale; incontri con organizzatori di manifestazioni sportive outdoor attive in Lombardia, chiamati a condividere esperienze, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità, della sicurezza e del rispetto ambientale; presentazioni di progetti dedicati all’inclusione sociale attraverso lo sport, alla promozione del turismo sostenibile e alla valorizzazione di territori meno conosciuti, con l’obiettivo di generare nuove opportunità di sviluppo locale; testimonianze di atleti, promotori culturali e realtà associative impegnate nella diffusione di una cultura dell’outdoor consapevole, responsabile e accessibile.

Brescia

Il 27 e 28 giugno a Bornato di Cazzago San Martino torna ‘La Due Giorni di Bornato’ che prevede gare in linea per diverse categorie giovanili con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli al ciclismo in un ambiente ludico, sicuro e formativo.

La giornata di domenica sarà dedicata alle categorie Esordienti, rappresentando un momento di particolare rilevanza agonistica all’interno della manifestazione.

Mantova

Dal 6 al 7 giugno a Mantova La Lega Navale Italiana organizza la ‘Gara nazionale velocità canoa – selezione R7J7U23’: un appuntamento di grande prestigio in cui sono attesi società e atleti provenienti da tutta Italia. Si svolgeranno infatti gare di velocità di canoa canadese e kayak, riservate alle diverse categorie, su distanze di 200, 500 e 1.000 metri.

Una competizione utile ai fini dell’accesso alle squadre nazionali: per le categorie Juniores e Under 23 in vista della partecipazione a Campionati Europei e Mondiali, e per la categoria Ragazzi per la partecipazione agli ‘Olympic Hopes’ (campionati mondiali U16).

Per approfondimenti

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