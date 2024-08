Patrizia Laquidara a ‘Sorrento Incontra’

L’artista sarà protagonista l’11 agosto dello spettacolo ‘Ti ho vista ieri. In musica’

Nuovo appuntamento per ‘Sorrento Incontra’, la fortunata e seguita rassegna promossa dal Comune di Sorrento (NA) e fortemente voluta dall’Assessore alla cultura Rossella Di Leva, realizzata dalla ‘In Scena’.

Domenica 11 agosto, nella stupenda cornice del Chiostro di San Francesco alle ore 20:00, sarà la volta di Patrizia Laquidara protagonista di un racconto, in musica e parole, intitolato ‘Ti ho vista ieri. In musica’.

Nata a Catania, cantante, cantastorie, compositrice e occasionalmente, anche attrice, la passionale ed eclettica artista spazia dalla canzone d’autore alla musica popolare alla sperimentazione vocale, ‘Poetessa di estrazione maudit’, cosi viene definita per la sua scrittura, è considerata dalla critica specializzata una delle punte di diamante tra le cantanti autrici italiane, la sua voce è stata descritta come

una voce di rottura a tratti dolce a tratti sinuosa altrove impetuosa e dirompente, con una capacità sbalorditiva di ammaliare e stregare.

Tra i tanti artisti con cui ha collaborato due nomi su tutti: Ian Anderson e Arto Lindsay. Lunghissimo è l’elenco dei premi e riconoscimenti ricevuti negli anni con la sua colonna sonora ‘Noite luar’ cantata e scritta per il film ‘Manuale d’amore’ nominata al David di Donatello 2005.

Il suo reading – concerto ‘Ti ho vista ieri’, con le parole e i personaggi che provengono dalle pagine dell’omonimo romanzo edito da Neri Pozza, passerà attraverso antiche memorie, regalando al pubblico racconti per non dimenticare le origini, senza fermarsi in nessun luogo, partendo da un Nord adottivo attraversando l’Italia verso un Sud Universale.

In questo viaggio l’artista sarà accompagnata dal maestro Daniele Santimone già chitarrista con diversi musicisti di rilievo nel panorama nazionale e internazionale.

Il talento di Patrizia Laquidara è noto in tutto il mondo grazie ai suoi tour artistici negli Stati Uniti – Seattle, New York, Los Angeles, San Francisco – in Brasile, Giappone, Ecuador, oltre che in Europa.