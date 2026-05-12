‘Patetica ma non troppo’ all’Altrove Teatro Studio

In scena a Roma il 15 maggio

Riceviamo e pubblichiamo.

Debutta in prima assoluta all’Altrove Teatro Studio di Roma, venerdì 15 maggio, ore 20:00, ‘Patetica ma non troppo – Viaggio semiserio nella vita, nella musica e nei malumori di Ludwig van Beethoven’, spettacolo di e con Martina Paiano, accompagnata al pianoforte da Antonio Bianchi.

Cosa accade quando il genio musicale incontra il caos della vita quotidiana?

Tra aneddoti storici, momenti musicali e spunti comici, ‘Patetica ma non troppo’ racconta la vita di Ludwig van Beethoven, genio incompreso e rivoluzionario della musica occidentale, attraverso le note della celebre Sonata n. 8 in do minore Op. 13, detta ‘Patetica’.

Con tono ironico e coinvolgente, lo spettacolo guida il pubblico tra padri alcolizzati e principi mecenati, amori falliti e sinfonie immortali, svelando il lato più umano, contraddittorio e appassionato di un artista che ha cambiato per sempre il modo di ascoltare, e di sentire, la musica.

Ironico, emozionante e suonato dal vivo da Antonio Bianchi: ‘Patetica ma non troppo’ è uno spettacolo per chi ama la musica… e per chi pensa che Beethoven fosse solo quello di ‘Per Elisa’.

Una lettura concerto in cui il racconto si mette a servizio della musica. Attraverso gli aneddoti della vita di Ludwig van Beethoven cerchiamo di comprendere meglio il pensiero dietro il genio musicale e in qualche modo di renderlo più umano.

Dapprima semplice narratrice e a servizio della sonata, la voce che ci accompagna nella vita del maestro diventerà la voce dello stesso Beethoven che ci racconterà i suoi tormenti, attraverso il suo famoso testamento, accompagnata questa volta dalle note della sonata ‘Al chiaro di luna’.

Biglietti:

intero 15€

ridotto 10€

Altrove Teatro Studio

Via Giorgio Scalia, 53

Roma

Per informazioni e prenotazioni:

telefono 3518700413

email ipensieridellaltrove@gmail.com