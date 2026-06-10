Patentino Digitale. Corecom Molise primo in Italia per partecipazione

Soddisfazione del Presidente Vincenzo Cimino: ‘Siamo sulla buona strada’

Riceviamo e pubblichiamo.

Cresce in Molise la cultura della cittadinanza digitale grazie a un percorso formativo che trasforma la tecnologia in opportunità di crescita sicura per i più giovani.

Si tratta del progetto didattico ‘Online Onlife – Guida all’uso consapevole del digitale’, anche quest’anno promosso dal Comitato regionale per le comunicazioni del Molise su delega dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) e realizzato in collaborazione con la Fondazione Articolo 49 e l’Ufficio Scolastico Regionale.

L’iniziativa ha raggiunto centinaia di studenti e studentesse a cui sono stati forniti gli strumenti necessari per navigare in rete con una postura critica e responsabile. Le lezioni che hanno seguito sono state incentrate su temi cruciali per l’attualità: dalla sicurezza in rete alla prevenzione del cyberbullismo e del cyberstalking, dal contrasto all’hate speech e alle fake news fino alla gestione della dipendenza digitale.

Piuttosto che concentrarsi solo sulle nozioni tecniche, il progetto ha valorizzato anche l’autostima e la socialità degli alunni, elementi fondamentali per sviluppare un autentico senso civico anche nello spazio virtuale.

Il successo del percorso è testimoniato dall’ampia partecipazione e dall’entusiasmo visti in ogni istituto: oltre 400 studenti molisani hanno ricevuto un omaggio da parte del Corecom e, soprattutto, il ‘Patentino Digitale’, il riconoscimento ufficiale rilasciato dall’Autorità.

Le consegne hanno interessato l’Istituto “Barone” di Baranello, la scuola “Tiberio” di Sepino e l’Istituto “G. d’Agnillo” di Agnone, estendendosi anche alle sedi di Capracotta e Carovilli. Altri attestati sono stati distribuiti al Liceo “Cuoco – Manuppella” di Isernia, al Liceo “Sammy Basso” di Montenero di Bisaccia, all’Istituto “Manzoni” di Cercemaggiore, al Liceo “Scarano” e scuola media di Trivento” e al Liceo “Radice” di Bojano.

Una menzione particolare merita l’Istituto Omnicomprensivo di Vinchiaturo, premiato per la seconda volta consecutiva alla Camera dei Deputati grazie a un innovativo progetto a fumetti contro il bullismo, realizzato dagli studenti dell’Istituto “Matese”, guidati dalla prof. Maria Di Bartolomeo sotto l’egida della dirigente Anna Ciampa, nell’ambito del contest finale denominato ‘Pay AttentiON’.

Il Presidente Corecom Vincenzo Cimino spiega: