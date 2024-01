‘Pasticcio di carne’ al Teatro Trastevere

In scena a Roma dal 19 al 21 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo.

Dal 19 al 21 gennaio, presso il Teatro Trastevere di Roma, andrà in scena lo spettacolo ‘Pasticcio di carne’, scritto da Francesco Ferrazzoli, regia Anthony Rosa, Danilo Zuliani, con la collaborazione di Sara Trainelli, con Danilo Zuliani.

Musiche Michelangelo Pettinelli, disegno luci Stefano Germani, fotografia Carla Calandra, produzione Nomen Omen.

Il protagonista, cuoco mercenario, vive nel tempo sospeso tra contratti a termine e in nero, tra i lustri e gli unti, in un network fatto di relazioni. A volte ne giova, altre volte lo conduce in luoghi imprevedibili, con guadagni spaziali lavorando per gli apparati digerenti delle persone che contano.

Invitato a preparare squisite libagioni alla corte dei politici, quelli importanti, accarezza la sensazione di aver raggiunto il suo posto nel mondo, assieme al suo fedele aiuto cuoco bengalese Momun. Il fato però ha un altro progetto per loro.

Un monologo pulp racconta una storia verosimile, con un finale sorprendente, tra fuochi, forni e fornelli delle cucine dei politici che contano.

Teatro Trastevere Il Posto delle Idee

Via Jacopa de Settesoli, 3

Roma

Prenotazione consigliata

Orario spettacoli:

feriali ore 21:00

festivi ore 17:30

Biglietto:

intero €13,,00

ridotto €10,00

prevista tessera associativa

Contatti: 065814004-3283546847 info@teatrotrastevere.it