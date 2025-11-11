Pasta e piselli fantasia

Ingredienti

400 grammi di penne

500 grammi di piselli

120 grammi di guanciale

4 cucchiai di passata di pomodoro

2 croste di parmigiano

Un bicchiere di vino bianco fermo

Parmigiano grattugiato q.b.

Olio EVO q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

Si tratta di una mia variante della pasta e piselli come viene fatta a Napoli.

Innanzitutto, in una padella facciamo scaldare dell’olio, poi mettiamo a rosolare lo scalogno tritato in modo grossolano e il guanciale tagliato a dadini.

Quando lo scalogno si è imbiondito e il guanciale dorato allunghiamo il vino e lasciamo sfumare.

A questo punto possiamo aggiungere i piselli, la passata di pomodoro e le croste di formaggio, che avremo pulito in modo accurato grattando la parte superiore.

Regoliamo di sale e di pepe.

I tempi di cottura dipendono molto da che tipi di piselli usiamo, se sono quelli in scatola sono decisamente più brevi, se preferiamo quelli surgelati o freschi sono decisamente più lunghi.

Nel mio caso utilizzo quelli in scatola, che lascio intiepidire un attimo e poi schiaccio con una forchetta fino ad ottenere una purea.

Lasciamo cucinare per una decina di minuti, il tempo che le croste si siano ammorbidite, le togliamo un attimo dalla padella e le tagliamo a cubetti quanto più possibile piccoli, per poi rimetterle nel condimento.

Nel frattempo, facciamo lessare le penne in abbondate acqua salata, scolandoli molto al dente, non prima di aver allungato un mestolo di acqua di cottura ai piselli.

Versiamo la pasta nella padella, aggiungiamo una generosa manciata di parmigiano grattugiato e lasciamo completare la cottura, mescolando molto di frequente.

Impiattiamo e guarniamo con altro parmigiano e una abbondante macinata di pepe.

Abbiniamo un Lugana bianco.

Buon appetito!