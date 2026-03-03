Pasta e patate al profumo di mare

Ingredienti

400 grammi di pasta mista

600 grammi di patate

500 grammi di cozze

500 grammi di vongole

300 grammi di pomodorini

400 di moscardini

4 spicchi d’aglio

1 tazzina di brandy

Prezzemolo q.b.

Basilico q.b.

Peperoncino piccante q.b.

Pepe q.b.

Sale q.b.

Procedimento

L’abbinamento tra patate e frutti di mare non è esattamente un classico, ma recentemente sta diventando sempre più diffuse, sia sulle tavole delle famiglie che nei menu dei ristoranti.

Questa che vi propongo è una ricetta che propone questo abbinamento in modo abbastanza originale.

La prima cosa da fare è quella di far aprire le cozze e le vongole, separatamente e conservando il liquido di cottura. La procedura è quella classica, con olio, aglio, un po’ di peperoncino piccante e qualche gambo di prezzemolo. Quando saranno aperte le sgusciamo e le mettiamo da parte.

Puliamo anche i moscardini e li tagliamo in pezzi piccoli.

Infine, puliamo e tagliamo a dadini le patate.

In una padella abbastanza capiente, perché poi ci faremo cuocere la pasta, facciamo imbiondire due spicchi d’aglio, gli altri due li avremo usati per i frutti di mare, con un po’ di peperoncino piccante.

Quando l’aglio si sarà imbiondito aggiungiamo i moscardini e li facciamo rosolare per qualche minuto.

Se vogliamo possiamo eliminare l’aglio, ma se ci piace possiamo anche lasciarlo.

Allunghiamo il brandy e lo facciamo sfumare.

A questo punto possiamo unire le patate, i pomodorini tagliati in due e qualche fogliolina di basilico.

Dopo un quarto d’ora circa, copriamo tutto con dell’acqua calda o del brodo vegetale o di pesce, se preferiamo. Deve esserci abbastanza liquido per poterci cuocere la pasta, che metteremo in padella quando il tutto avrà raggiunto un bollore deciso.

Regoliamo di sale e lasciamo cuocere mescolando frequentemente. Se necessario aggiungiamo qualche altro mestolo d’acqua.

Quando la pasta sarà a tre quarti di cottura uniamo le cozze e le vongole con il liquido che avevamo lasciato da parte.

A fuoco spento versiamo un’abbondante manciata di prezzemolo tritato, mescolando per un minuto circa.

Impiattiamo e completiamo con del pepe nero macinato al momento.

Abbiniamo un Vermentino ligure bianco.

Buon appetito!