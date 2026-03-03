Pasta e patate al profumo di mare

Ingredienti
400 grammi di pasta mista
600 grammi di patate
500 grammi di cozze
500 grammi di vongole
300 grammi di pomodorini
400 di moscardini
4 spicchi d’aglio
1 tazzina di brandy
Prezzemolo q.b.
Basilico q.b.
Peperoncino piccante q.b.
Pepe q.b.
Sale q.b.
Procedimento
L’abbinamento tra patate e frutti di mare non è esattamente un classico, ma recentemente sta diventando sempre più diffuse, sia sulle tavole delle famiglie che nei menu dei ristoranti.
Questa che vi propongo è una ricetta che propone questo abbinamento in modo abbastanza originale.
La prima cosa da fare è quella di far aprire le cozze e le vongole, separatamente e conservando il liquido di cottura. La procedura è quella classica, con olio, aglio, un po’ di peperoncino piccante e qualche gambo di prezzemolo. Quando saranno aperte le sgusciamo e le mettiamo da parte.
Puliamo anche i moscardini e li tagliamo in pezzi piccoli.
Infine, puliamo e tagliamo a dadini le patate.
In una padella abbastanza capiente, perché poi ci faremo cuocere la pasta, facciamo imbiondire due spicchi d’aglio, gli altri due li avremo usati per i frutti di mare, con un po’ di peperoncino piccante.
Quando l’aglio si sarà imbiondito aggiungiamo i moscardini e li facciamo rosolare per qualche minuto.
Se vogliamo possiamo eliminare l’aglio, ma se ci piace possiamo anche lasciarlo.
Allunghiamo il brandy e lo facciamo sfumare.
A questo punto possiamo unire le patate, i pomodorini tagliati in due e qualche fogliolina di basilico.
Dopo un quarto d’ora circa, copriamo tutto con dell’acqua calda o del brodo vegetale o di pesce, se preferiamo. Deve esserci abbastanza liquido per poterci cuocere la pasta, che metteremo in padella quando il tutto avrà raggiunto un bollore deciso.
Regoliamo di sale e lasciamo cuocere mescolando frequentemente. Se necessario aggiungiamo qualche altro mestolo d’acqua.
Quando la pasta sarà a tre quarti di cottura uniamo le cozze e le vongole con il liquido che avevamo lasciato da parte.
A fuoco spento versiamo un’abbondante manciata di prezzemolo tritato, mescolando per un minuto circa.
Impiattiamo e completiamo con del pepe nero macinato al momento.
Abbiniamo un Vermentino ligure bianco.
Buon appetito!
Autore Carolina Barra
Carolina Barra, impiegata in pensione, profonda conoscitrice del cibo in tutte le sue declinazioni, adora cimentarsi nei piatti tipici della tradizione e scoprirne i trucchi per poterli tramandare.